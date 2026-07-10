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Ольга Романова
редактор
13:34, Сьогодні
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Шестеро бойовиків, які воювали проти ЗСУ на Донеччині, отримали підозри у держзраді

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Шестеро бойовиків, які воювали проти ЗСУ на Донеччині, отримали підозри у держзраді

Шістьом чоловікам, які воювали у складі збройних формувань РФ проти українських захисників на Донеччині, повідомили про підозру у державній зраді та колабораційній діяльності. Серед них — мешканці тимчасово окупованих територій та Криму.

Фігурантам інкримінують державну зраду та добровільну участь у незаконних збройних формуваннях держави-агресора, повідомляє Донецька обласна прокуратура.

За даними слідства, упродовж 2021–2026 років шестеро чоловіків вступили до лав окупаційних військ та брали участь у бойових діях проти Сил оборони України на Бахмутському, Волноваському, Краматорському, Костянтинівському та Покровському напрямках.

Один із підозрюваних розпочав службу стрільцем у так званій «народній міліції днр». Він контролював пропускний режим на Антонівському мосту, перевіряв документи громадян та оглядав транспортні засоби. Згодом, після призначення командиром відділення, організовував укріплення бойових позицій та встановлення антидронового захисту.

Інший фігурант служив розвідником-снайпером. Після поранення у 2022 році він залишив службу, однак у 2024 році добровільно повернувся до російських військ як оператор взводу управління гаубичного дивізіону. За даними слідства, він виконував бойові завдання поблизу Соледара та Бахмута.

Ще один підозрюваний, який служив стрільцем, займався виявленням позицій українських військових поблизу Костянтинівки. Слідство також встановлює його причетність до вбивства двох військовослужбовців ЗСУ у травні 2026 року.

Інші підозрювані служили водіями та стрільцями розвідувально-штурмового підрозділу. Вони охороняли бойові позиції та блокпости, облаштовували місця розташування особового складу, будували фортифікаційні споруди та брали участь у наступальних діях проти українських військових.

Упродовж січня–червня 2026 року всіх шістьох чоловіків взяли у полон військовослужбовці Сил оборони України. У разі доведення вини їм загрожує покарання до довічного позбавлення волі з конфіскацією майна. Досудове розслідування проводить Головне управління СБУ в Донецькій та Луганській областях.

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#Донеччина #Луганщина #зрадники #бойовики #суд #підозра
Ольга Романова
редактор
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