Підпалив поліцейський Renault за 50 тисяч гривень: на Донеччині засудили виконавця диверсії

Суд засудив 23-річного жителя Покровського району, який на замовлення підпалив службовий автомобіль поліції у Краматорську. Чоловік отримав 4 роки позбавлення волі та має відшкодувати понад 525 тисяч гривень збитків.

Як встановили прокурори Краматорської окружної прокуратури, на початку 2026 року чоловік погодився на пропозицію адміністратора одного з Telegram-каналів за гроші знищити автомобіль правоохоронців.

За виконання завдання йому обіцяли 50 тисяч гривень. Після евакуації з Покровська він мешкав у Краматорську, де й отримав вказівки щодо місця та способу підпалу.

3 січня близько 1:30 ночі зловмисник знайшов у середмісті припаркований біля багатоповерхівки автомобіль Renault Duster із символікою Національної поліції України. За інструкціями куратора він облив машину легкозаймистою речовиною та підпалив її, а сам процес зняв на телефон і оприлюднив у Telegram-каналі.

Унаслідок пожежі автомобіль був повністю знищений. Обіцяну винагороду чоловік так і не отримав. Після скоєного він виїхав до Одеси та намагався переховуватися у місці тимчасового проживання батька, однак його затримали правоохоронці.

Суд визнав чоловіка винним в умисному знищенні чужого майна шляхом підпалу (ч. 2 ст. 194 Кримінального кодексу України). Окрім 4 років позбавлення волі, засуджений має компенсувати потерпілій стороні 525 017 гривень завданих збитків.

До набрання вироком законної сили чоловік перебував під вартою. Досудове розслідування та оперативний супровід здійснювали правоохоронці Краматорського райуправління поліції, управління карного розшуку ГУНП в Донецькій області, Донецького управління Департаменту внутрішньої безпеки Нацполіції та ГУ СБУ в Донецькій і Луганській областях.