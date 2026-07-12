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Ольга Романова
редактор
11:28, Сьогодні

Російські дрони атакували Краматорськ: рятувальники понад три години гасили пожежі

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Російські дрони атакували Краматорськ: рятувальники понад три години гасили пожежі

У Краматорську рятувальники ліквідували наслідки нічної атаки російських безпілотників. Внаслідок ворожих ударів у різних районах міста спалахнули два приватні житлові будинки.

На ліквідацію пожеж знадобилося близько трьох годин. Надзвичайники повністю приборкали всі осередки займання та не допустили поширення вогню, повідомляє ДСНС України.

Російські дрони атакували Краматорськ: рятувальники понад три години гасили пожежі, фото-1

Крім того, під ворожим ударом опинилося одне з підприємств Краматорська. На місці влучання загорівся вантажний автомобіль. Рятувальники оперативно ліквідували пожежу.

Російські дрони атакували Краматорськ: рятувальники понад три години гасили пожежі, фото-2



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#Донеччина #окупанти #обстріли #наслідки #Краматорськ
Ольга Романова
редактор
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