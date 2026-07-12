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Російські дрони атакували Краматорськ: рятувальники понад три години гасили пожежі
У Краматорську рятувальники ліквідували наслідки нічної атаки російських безпілотників. Внаслідок ворожих ударів у різних районах міста спалахнули два приватні житлові будинки.
На ліквідацію пожеж знадобилося близько трьох годин. Надзвичайники повністю приборкали всі осередки займання та не допустили поширення вогню, повідомляє ДСНС України.
Крім того, під ворожим ударом опинилося одне з підприємств Краматорська. На місці влучання загорівся вантажний автомобіль. Рятувальники оперативно ліквідували пожежу.
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