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На Донеччині український Су-27 скинув американську авіабомбу на позицію окупантів у місті Родинське, - ВІДЕО
Американською авіабомбою винищувач Су-27 знищив позицію росіян у Родинському.
Відео удару опублікували в телеграм-каналі «Соняшник», який пов’язаний з українською бойовою авіацією.
По будівлі, де перебували окупанти, українські Повітряні сили застосували американську керовану авіабомбу GBU з модулем JDAM-ER, скинуту з винищувача.
Авіабомба влучила в нижню частину багатоповерхового будинку. За наявною інформацією, у будівлі накопичувалися російські штурмові групи для подальшого наступу.
GBU — це авіаційний боєприпас, створений на базі звичайної авіабомби, на яку встановлюється комплект JDAM-ER. Він оснащує боєприпас системою супутникового наведення та аеродинамічними крилами, перетворюючи його на високоточну керовану авіабомбу.
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