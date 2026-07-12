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Ольга Романова
редактор
11:56, Сьогодні

На Донеччині український Су-27 скинув американську авіабомбу на позицію окупантів у місті Родинське, - ВІДЕО

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На Донеччині український Су-27 скинув американську авіабомбу на позицію окупантів у місті Родинське, - ВІДЕО

Американською авіабомбою винищувач Су-27 знищив позицію росіян у Родинському.

Відео удару опублікували в телеграм-каналі «Соняшник», який пов’язаний з українською бойовою авіацією.

По будівлі, де перебували окупанти, українські Повітряні сили застосували американську керовану авіабомбу GBU з модулем JDAM-ER, скинуту з винищувача.

Авіабомба влучила в нижню частину багатоповерхового будинку. За наявною інформацією, у будівлі накопичувалися російські штурмові групи для подальшого наступу.

GBU — це авіаційний боєприпас, створений на базі звичайної авіабомби, на яку встановлюється комплект JDAM-ER. Він оснащує боєприпас системою супутникового наведення та аеродинамічними крилами, перетворюючи його на високоточну керовану авіабомбу.



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#Донеччина #Родинське #Су-27 #авіабомба #ЗСУ #окупанти
Ольга Романова
редактор
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