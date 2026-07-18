Семеро постраждалих і масштабна пожежа: наслідки російського авіаудару по Краматорську, - ФОТО

Російські війська вдень 16 липня завдали авіаудару по Краматорську, застосувавши боєприпас «УМПБ Д-30 СН».



За попередніми даними, внаслідок атаки щонайменше семеро мирних жителів зазнали поранень.Про це повідомила Донецька обласна прокуратура.

Серед постраждалих – троє жінок віком від 40 до 65 років та четверо чоловіків віком 19, 32, 35 і 47 років. У потерпілих діагностували мінно-вибухові травми, струс головного мозку, контузії та гостру реакцію на стрес. Усім надали необхідну медичну допомогу.

Внаслідок удару пошкоджено заклад громадського харчування та автомобілі. Також виникла масштабна пожежа в будівлі місцевого підприємства.

«Роботи з ліквідації пожежі ускладнювалися постійною загрозою повторних обстрілів. Надзвичайники неодноразово переходили в укриття, але після стабілізації ситуації поверталися до гасіння», – повідомили рятувальники.

Попри небезпеку, вогнеборцям вдалося ліквідувати пожежу на площі 800 квадратних метрів.