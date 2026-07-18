Наводив російські удари по позиціях ЗСУ: на Донеччині мешканця Малотаранівки засудили до 15 років ув’язнення

Суд визнав винним 52-річного мешканця селища Малотаранівка Краматорського району у державній зраді та призначив йому 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Чоловік передавав російським військовим інформацію про місця розташування підрозділів Сил оборони України. Про це повідомили в Донецькій обласній прокуратурі.

За даними прокурорів, наприкінці жовтня 2025 року засуджений погодився співпрацювати з військовослужбовцем армії РФ. Слідство встановило, що чоловік підтримував окупацію населеного пункту та збирав відомості про українські військові підрозділи.

Упродовж кількох місяців він надсилав російській стороні координати артилерійських і зенітних установок, блокпоста та військової техніки Збройних сил України. Загалом, за даними слідства, він передав сім локацій із розташуванням українських військових об'єктів.

«Прокурори довели, що наприкінці жовтня 2025 року військовослужбовець ЗС РФ залучив до співпраці мешканця селища Малотаранівка. Він погодився співпрацювати з ворогом, адже хотів майбутньої окупації населеного пункту», – повідомили у Донецькій обласній прокуратурі.

У 2026 році чоловіка викрили правоохоронці. До набрання вироком законної сили він перебував під вартою. Як зазначили у прокуратурі, під час судового розгляду засуджений не заперечував фактів своєї протиправної діяльності, однак вини так і не визнав.

Суд визнав його винним за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада) та призначив покарання у вигляді 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.





