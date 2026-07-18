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  • На Донеччині судитимуть трьох учасників схеми з фіктивними висновками ВЛК: отримали 6 800 доларів
Ольга Романова
редактор
11:53, Сьогодні
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На Донеччині судитимуть трьох учасників схеми з фіктивними висновками ВЛК: отримали 6 800 доларів

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На Донеччині судитимуть трьох учасників схеми з фіктивними висновками ВЛК: отримали 6 800 доларів

До суду скерували обвинувальний акт стосовно двох медичних працівників та підприємця зі Слов’янська, яких обвинувачують в організації незаконного оформлення медичних документів для військовозобов’язаних.

За даними слідства, фігуранти обіцяли допомогти з отриманням висновків військово-лікарської комісії без фактичного проходження медичного огляду. Як повідомили у Донецькій обласній прокуратурі, приватний підприємець організував схему та залучив до неї рентген-лаборанта комунального медичного закладу і медичну сестру військово-лікарської комісії. Лаборант виготовляв сфальсифіковані рентгенівські знімки, а медсестра вносила неправдиві відомості до медичних документів, що ставали підставою для оформлення висновків ВЛК.

За версією слідства, через посередника організатор знайшов двох військовозобов’язаних, яким пообіцяв «вирішити питання» завдяки нібито зв’язкам із посадовцями ТЦК та СП і ВЛК. Спочатку він вимагав по 3 тисячі доларів США з кожного, а згодом визначив загальну суму у 7 тисяч доларів за двох чоловіків. Окремо кожен із них заплатив по 5 тисяч гривень за виготовлення фальшивих рентгенівських знімків.

«Під час одержання останнього платежу у розмірі 1 800 доларів США його затримали правоохоронці. Загалом він заволодів 6 800 доларами США. Після затримання підсудний намагався знищити гроші, розірвавши банкноти», – повідомили у Донецькій обласній прокуратурі.

Під час обшуку за місцем проживання організатора правоохоронці вилучили майже 500 тисяч гривень та понад 64 тисячі доларів США. Кошти арештували та передали в управління АРМА.

Організатору інкримінують зловживання впливом, підбурювання до підкупу та підроблення документів. Рентген-лаборанта і медичну сестру ВЛК також обвинувачують у співучасті в незаконній схемі та інших кримінальних правопорушеннях.

Досудове розслідування здійснювали слідчі Головного управління Національної поліції в Донецькій області за оперативного супроводу ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях.



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#Донеччина #ВЛК #ТЦК #хабарі #Словʼянськ
Ольга Романова
редактор
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