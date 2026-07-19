Рус
  • Головна
  • У Росії розслідують розкрадання понад 500 млн рублів під час будівництва водогону «Дон – Донбас»
Ольга Романова
редактор
15:23, Сьогодні
Надійне джерело

У Росії розслідують розкрадання понад 500 млн рублів під час будівництва водогону «Дон – Донбас»

Читать на русском
У Росії розслідують розкрадання понад 500 млн рублів під час будівництва водогону «Дон – Донбас»

У Росії порушили кримінальну справу через розкрадання понад 500 млн рублів під час будівництва водогону «Дон – Донбас».

За даними слідства, підрядники встановили дешевші китайські крани замість передбаченого проєктом обладнання, що стало одним з епізодів масштабного розслідування. Як повідомляють російські джерела, слідчі вважають, що загальний обсяг зловживань під час реалізації проєкту був значно більшим.

За версією слідства, один із підрядників дав хабар колишньому заступнику міністра оборони РФ Тимуру Іванову. Після цього вартість будівництва водогону нібито зросла з 70 млрд до 200 млрд рублів.

«Слідство вважає, що підрядник дав хабар Тимуру Іванову, завдяки чому вартість будівництва зросла з 70 млрд рублів до 200 млрд», – йдеться у повідомленні.

Також згадується, що один із тіньових підрядників проєкту, Ісай Захаров, був знайдений убитим на будівельному майданчику у 2024 році. У російських медіа припускали, що його смерть могла бути пов'язана зі спробою приховати сліди фінансових зловживань, однак офіційного підтвердження цієї версії немає.

Тимур Іванов уже отримав вирок у справі, пов'язаній із поромами для Керчі, а також проходить обвинуваченим у справі про хабарі на суму 1,3 млрд рублів. Водночас вирок у справі щодо будівництва водогону «Дон – Донбас» поки не ухвалено.

Попри багатомільярдні витрати на проєкт, проблема водопостачання на окупованій частині Донеччини досі залишається невирішеною.



Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію
#Донеччина #водогінДон-Донбас #Іванов
Ольга Романова
редактор
0,0
Оцініть першим
Авторизуйтесь, щоб оцінити
Авторизуйтесь, щоб оцінити
Останні новини
Оголошення

Допускається цитування матеріалів без отримання попередньої згоди 62.ua за умови розміщення в тексті обов'язкового посилання на 62.ua - Сайт міста Донецька. Для інтернет-видань обов'язкове розміщення прямого, відкритого для пошукових систем гіперпосилання на цитовані статті не нижче другого абзацу в тексті або в якості джерела. Порушення виняткових прав переслідується Законом.

Матеріали з плашками "Новини компаній", "Промо", "Партнерський матеріал", "Партнерський спецпроєкт", "Політичні новини", "Пресреліз", "PR", "Офіційно", "Політична реклама" публікуються на правах реклами.

Реклама на сайті Франшиза "CitySites" Правила класифайд Редакційна політика Політика конфіденційності Правила сайту Автори проєкту