У Росії розслідують розкрадання понад 500 млн рублів під час будівництва водогону «Дон – Донбас»

У Росії порушили кримінальну справу через розкрадання понад 500 млн рублів під час будівництва водогону «Дон – Донбас».

За даними слідства, підрядники встановили дешевші китайські крани замість передбаченого проєктом обладнання, що стало одним з епізодів масштабного розслідування. Як повідомляють російські джерела, слідчі вважають, що загальний обсяг зловживань під час реалізації проєкту був значно більшим.

За версією слідства, один із підрядників дав хабар колишньому заступнику міністра оборони РФ Тимуру Іванову. Після цього вартість будівництва водогону нібито зросла з 70 млрд до 200 млрд рублів.

«Слідство вважає, що підрядник дав хабар Тимуру Іванову, завдяки чому вартість будівництва зросла з 70 млрд рублів до 200 млрд», – йдеться у повідомленні.

Також згадується, що один із тіньових підрядників проєкту, Ісай Захаров, був знайдений убитим на будівельному майданчику у 2024 році. У російських медіа припускали, що його смерть могла бути пов'язана зі спробою приховати сліди фінансових зловживань, однак офіційного підтвердження цієї версії немає.

Тимур Іванов уже отримав вирок у справі, пов'язаній із поромами для Керчі, а також проходить обвинуваченим у справі про хабарі на суму 1,3 млрд рублів. Водночас вирок у справі щодо будівництва водогону «Дон – Донбас» поки не ухвалено.

Попри багатомільярдні витрати на проєкт, проблема водопостачання на окупованій частині Донеччини досі залишається невирішеною.





