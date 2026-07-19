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Ольга Романова
редактор
14:48, Сьогодні

Росія скинула три авіабомби на Краматорськ: троє загиблих і двоє поранених

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Росія скинула три авіабомби на Краматорськ: троє загиблих і двоє поранених

Увечері 18 липня російські війська завдали авіаудару по Краматорську, скинувши на місто три авіабомби «ФАБ-250» з універсальним модулем планування і корекції (УМПК).

Внаслідок атаки загинули троє мирних жителів, ще двоє людей отримали поранення. Про це повідомили у Донецькій обласній прокуратурі.

За даними слідства, удар стався о 16:56. Жертвами російського обстрілу стали чоловіки віком 51, 60 та 61 рік. Вони загинули на місці.

Крім того, 37-річний чоловік отримав мінно-вибухову та закриту черепно-мозкову травми, струс головного мозку і контузію. Також постраждала 59-річна жінка, яку госпіталізували у важкому стані.

«Внаслідок обстрілу троє чоловіків віком 51, 60 і 61 рік загинули на місці. Крім того, 37-річний містянин зазнав мінно-вибухової й закритої черепно-мозкової травми, струсу головного мозку й контузії. Також отримала тілесні ушкодження 59-річна жінка», – повідомили у Донецькій обласній прокуратурі.

Внаслідок російської атаки пошкоджено два багатоквартирні будинки, 20 гаражів, сім торговельних павільйонів та автомобілі.  За процесуального керівництва Краматорської окружної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом воєнного злочину, передбаченого ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України.

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#Донеччина #окупанти #обстріл #наслідки #Краматорськ #загиблі
Ольга Романова
редактор
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