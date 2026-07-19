Рус
  • Головна
  • На окупованій Донеччині Сили оборони знищили важливій для російської логістики міст
Ольга Романова
редактор
15:57, Сьогодні

На окупованій Донеччині Сили оборони знищили важливій для російської логістики міст

Читать на русском
На окупованій Донеччині Сили оборони знищили важливій для російської логістики міст

Сили оборони України знищили автомобільний міст у районі Новоекономічного Донецької області.

Цей об’єкт ворог активно використовував для логістики та підтримки передових підрозділів. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Наразі Сили оборони виявляють логістичні шляхи росіян та руйнують їх. Це стосується як знищення машин і вантажівок, так і виведення з ладу мостової інфраструктури — як автомобільної, так і залізничної.





Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію
#Донеччина #ЗСУ #окупанти #логістика #міст #знищення
Ольга Романова
редактор
0,0
Оцініть першим
Авторизуйтесь, щоб оцінити
Авторизуйтесь, щоб оцінити
Останні новини
Оголошення

Допускається цитування матеріалів без отримання попередньої згоди 62.ua за умови розміщення в тексті обов'язкового посилання на 62.ua - Сайт міста Донецька. Для інтернет-видань обов'язкове розміщення прямого, відкритого для пошукових систем гіперпосилання на цитовані статті не нижче другого абзацу в тексті або в якості джерела. Порушення виняткових прав переслідується Законом.

Матеріали з плашками "Новини компаній", "Промо", "Партнерський матеріал", "Партнерський спецпроєкт", "Політичні новини", "Пресреліз", "PR", "Офіційно", "Політична реклама" публікуються на правах реклами.

Реклама на сайті Франшиза "CitySites" Правила класифайд Редакційна політика Політика конфіденційності Правила сайту Автори проєкту