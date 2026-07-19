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На окупованій Донеччині Сили оборони знищили важливій для російської логістики міст
Сили оборони України знищили автомобільний міст у районі Новоекономічного Донецької області.
Цей об’єкт ворог активно використовував для логістики та підтримки передових підрозділів. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
Наразі Сили оборони виявляють логістичні шляхи росіян та руйнують їх. Це стосується як знищення машин і вантажівок, так і виведення з ладу мостової інфраструктури — як автомобільної, так і залізничної.
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