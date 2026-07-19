Російський Ozon призупинив роботу частини пунктів видачі на окупованій Донеччині через проблеми з логістикою

Російський маркетплейс Ozon тимчасово призупинив роботу частини пунктів видачі замовлень на тимчасово окупованій території Донецької області.

Причиною називають складну логістичну ситуацію та форс-мажорні обставини на транспортних маршрутах. Про це повідомили представники кількох служб доставки та пунктів видачі замовлень.

У компанії +7Доставка заявили, що всі пункти видачі Ozon на окупованій території Донецької області тимчасово припинили роботу. За їхніми словами, під час перевезення товарів загинув кур’єр.

«Усі пункти видачі +7Доставки (Ozon) тимчасово призупиняють роботу в ДНР у зв’язку зі складною ситуацією та логістикою. Під час перевезення товарів загинув кур’єр», – повідомили у +7Доставці.

У пункті видачі «Донклік» зазначили, що отримали від Ozon інформацію про тимчасові труднощі з логістикою через форс-мажорні обставини. У зв’язку з цим маркетплейс тимчасово обмежив безкоштовну доставку до низки пунктів видачі в окупованому Донецьку.

Схожу інформацію оприлюднили й у мережі пунктів видачі «МІГ», де повідомили про тимчасове припинення безкоштовної доставки до двох своїх відділень через проблеми на транспортних маршрутах.

Водночас служба доставки «ВОЯЖ» заявила про технічний збій, через який деякі партнерські пункти видачі Ozon стали недоступними для оформлення нових замовлень. У компанії попередили, що вже оформлені замовлення можуть надходити із затримкою.





