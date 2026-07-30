Жителя Краматорська, який передав фсб дані про позиції ЗСУ, взяли під варту

У Краматорську правоохоронці викрили співробітника комунального підприємства, якого підозрюють у передачі російським спецслужбам інформації про розташування особового складу, вогневих точок та укріплень Сил оборони України.

Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Як повідомили у Донецькій обласній прокуратурі, за даними слідства, у січні 2026 року з водієм одного з комунальних підприємств Краматорська через Telegram зв'язався представник фсб рф. Згодом чоловік погодився співпрацювати з ворогом та передав йому інформацію про місця дислокації українських військових, артилерійської установки й оборонних укріплень.

За версією слідства, в обмін на співпрацю співробітник російської спецслужби пообіцяв чоловікові допомогу з оформленням документів та успішним проходженням так званої «фільтрації» у разі окупації Краматорська.

«Чоловіку повідомлено про підозру у несанкціонованому поширенні інформації про розміщення Збройних Сил України (ч. 3 ст. 114-2 КК України). Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою», – повідомили у Донецькій обласній прокуратурі.

Підозрюваного затримали у липні 2026 року. Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюють слідчі Головного управління СБУ в Донецькій та Луганській областях.