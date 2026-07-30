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Ольга Романова
редактор
13:26, Сьогодні
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Російський удар по Райгородку на Донечинні: загинула жінка, шестеро людей поранені, серед них шестирічна дитина

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Російський удар по Райгородку на Донечинні: загинула жінка, шестеро людей поранені, серед них шестирічна дитина

Російські війська вранці 29 липня завдали удару по селищу Райгородок на Донеччині.

Внаслідок атаки загинула 37-річна жінка, ще шестеро мирних жителів, серед яких шестирічний хлопчик, отримали поранення.Як повідомили у Донецькій обласній прокуратурі, під удар потрапив приватний сектор населеного пункту. Внаслідок влучання боєприпасу було зруйновано житловий будинок, під завалами якого загинула місцева мешканка.

Поранення дістали її шестирічний син, батько дитини та бабуся. Також постраждали ще троє жінок віком 63, 69 та 74 роки.

«У постраждалих діагностовано осколкові поранення, контузії, опіки, садна, закриту черепно-мозкову травму, струс головного мозку та переломи. Потерпілих ушпиталено для надання медичної допомоги», – повідомили у Донецькій обласній прокуратурі.

За даними слідства, внаслідок російської атаки пошкоджено 12 приватних домоволодінь. За процесуального керівництва Слов'янської окружної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом воєнного злочину, передбаченого ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України.

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#Донеччина #окупанти #обстріли #наслідки #Райгородок
Ольга Романова
редактор
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