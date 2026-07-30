Навела російського диверсанта на операторів БпЛА: жительку Лимана засудили до 15 років

Суд визнав винною 59-річну жительку Лимана у державній зраді та призначив їй 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

За даними слідства, жінка добровільно передала російському диверсанту інформацію про місце тимчасової дислокації операторів безпілотників Збройних сил України. Як повідомили у Донецькій обласній прокуратурі, на початку лютого 2026 року російський штурмовик із позивним «Шаман» проник до житлової забудови Лимана та переховувався у приватному будинку. Там його виявила місцева мешканка, яка прийшла до оселі свого сина погодувати собак.

За матеріалами справи, жінка, усвідомлюючи, що перед нею військовослужбовець армії РФ, не повідомила про це українських захисників. Натомість під час розмови вона розповіла окупанту про розташування операторів БпЛА ЗСУ, вказала напрямок до їхньої позиції та приблизну відстань. Отримані дані диверсант одразу передав своєму командуванню по рації для подальшого вогневого ураження.

«Прокурори Донецької обласної прокуратури довели у суді вину жінки, яка свідомо зрадила свою державу. Її засуджено до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна», – повідомили у Донецькій обласній прокуратурі.

Через кілька днів українські військові провели зачистку району та ліквідували російського розвідника. У його телефоні правоохоронці виявили запис розмови із засудженою, який став одним із доказів у справі.

У травні 2026 року жінку затримали в іншому місті, куди вона евакуювалася за допомогою українських військовослужбовців. Досудове розслідування здійснювали слідчі Головного управління СБУ в Донецькій та Луганській областях.