Рус
  • Головна
  • ЗМІ: «Ювентус» готовий заплатити 20 мільйонів євро за воротаря «Шахтаря»
Ольга Романова
редактор
12:29, Сьогодні
Потребує перевірки

ЗМІ: «Ювентус» готовий заплатити 20 мільйонів євро за воротаря «Шахтаря»

Читать на русском
ЗМІ: «Ювентус» готовий заплатити 20 мільйонів євро за воротаря «Шахтаря»

Італійський «Ювентус» виявляє серйозний інтерес до голкіпера донецького «Шахтаря» Дмитра Різника. За інформацією українських інсайдерів, туринський клуб готовий запропонувати за українського воротаря 20 мільйонів євро.

Повідомляється, що керівництво «старої синьйори» продовжує шукати підсилення воротарської позиції, а виступи Різника, зокрема його яскраві сейви у матчах Ліги чемпіонів, привернули увагу скаутів італійського гранда.

«Ювентус готовий віддати за українського воротаря 20 мільйонів євро», — повідомляють українські інсайдери.

Якщо трансфер відбудеться, сума угоди суттєво перевищить ринкову вартість Різника за версією Transfermarkt, яка наразі становить 8 мільйонів євро. Для порівняння, чинний основний воротар «Ювентуса» Мікеле Де Грегоріо оцінюється приблизно у 10 мільйонів євро.

Цікаво, що раніше ЗМІ повідомляли про інтерес туринського клубу до ще одного українського голкіпера — Анатолія Трубіна. За їхніми даними, «Ювентус» навіть розпочав попередні переговори щодо можливого трансферу, що свідчить про високу оцінку української воротарської школи в Італії.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію
#Шахтар #Різник #Ювентус
Ольга Романова
редактор
0,0
Оцініть першим
Авторизируйтесь, чтобы оценить
Авторизируйтесь, чтобы оценить
Останні новини
Оголошення

Допускається цитування матеріалів без отримання попередньої згоди 62.ua за умови розміщення в тексті обов'язкового посилання на 62.ua - Сайт міста Донецька. Для інтернет-видань обов'язкове розміщення прямого, відкритого для пошукових систем гіперпосилання на цитовані статті не нижче другого абзацу в тексті або в якості джерела. Порушення виняткових прав переслідується Законом.

Матеріали з плашками "Новини компаній", "Промо", "Партнерський матеріал", "Партнерський спецпроєкт", "Політичні новини", "Пресреліз", "PR", "Офіційно", "Політична реклама" публікуються на правах реклами.

Реклама на сайті Франшиза "CitySites" Правила класифайд Редакційна політика Політика конфіденційності Правила сайту Автори проєкту