ЗМІ: «Ювентус» готовий заплатити 20 мільйонів євро за воротаря «Шахтаря»

Італійський «Ювентус» виявляє серйозний інтерес до голкіпера донецького «Шахтаря» Дмитра Різника. За інформацією українських інсайдерів, туринський клуб готовий запропонувати за українського воротаря 20 мільйонів євро.

Повідомляється, що керівництво «старої синьйори» продовжує шукати підсилення воротарської позиції, а виступи Різника, зокрема його яскраві сейви у матчах Ліги чемпіонів, привернули увагу скаутів італійського гранда.

«Ювентус готовий віддати за українського воротаря 20 мільйонів євро», — повідомляють українські інсайдери.

Якщо трансфер відбудеться, сума угоди суттєво перевищить ринкову вартість Різника за версією Transfermarkt, яка наразі становить 8 мільйонів євро. Для порівняння, чинний основний воротар «Ювентуса» Мікеле Де Грегоріо оцінюється приблизно у 10 мільйонів євро.

Цікаво, що раніше ЗМІ повідомляли про інтерес туринського клубу до ще одного українського голкіпера — Анатолія Трубіна. За їхніми даними, «Ювентус» навіть розпочав попередні переговори щодо можливого трансферу, що свідчить про високу оцінку української воротарської школи в Італії.