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Ольга Романова
редактор
11:56, Сьогодні
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Росіяни скинули чотири авіабомби на Краматорськ: загинула жінка, ще четверо людей поранені

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Росіяни скинули чотири авіабомби на Краматорськ: загинула жінка, ще четверо людей поранені

Російські війська вранці 31 липня завдали чотирьох авіаційних ударів по Краматорську Донецької області.

Внаслідок атаки загинула цивільна жінка, ще четверо людей отримали поранення. Як повідомили у Донецькій обласній прокуратурі, удари армія РФ завдала близько 10:25. Серед постраждалих — три жінки віком 49, 50 та 70 років, а також 58-річний чоловік.

Росіяни скинули чотири авіабомби на Краматорськ: загинула жінка, ще четверо людей поранені, фото-1

У потерпілих медики діагностували мінно-вибухові травми, закриті черепно-мозкові травми, струс головного мозку, осколкові поранення, забійні рани та контузію. Наразі їм надають необхідну медичну допомогу.

Росіяни скинули чотири авіабомби на Краматорськ: загинула жінка, ще четверо людей поранені, фото-2

«За процесуального керівництва Краматорської окружної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом воєнного злочину», — повідомили у прокуратурі.

Росіяни скинули чотири авіабомби на Краматорськ: загинула жінка, ще четверо людей поранені, фото-3

Один із російських ударів припав на 14-поверховий житловий будинок. Унаслідок влучання там виникла пожежа. Надзвичайники спільно з поліцейськими врятували двох людей із будівлі та передали їх медикам, повідомили у ДСНС України.

Росіяни скинули чотири авіабомби на Краматорськ: загинула жінка, ще четверо людей поранені, фото-4

Крім того, через обстріл пошкоджено шість багатоквартирних будинків, автомобілі, заклади освіти та торгівлі. Також загорівся дах одного з навчальних закладів.

Росіяни скинули чотири авіабомби на Краматорськ: загинула жінка, ще четверо людей поранені, фото-5

Рятувальники ліквідували всі пожежі, загальна площа яких склала близько 685 квадратних метрів.

Росіяни скинули чотири авіабомби на Краматорськ: загинула жінка, ще четверо людей поранені, фото-6

Правоохоронці встановлюють остаточні наслідки атаки та тип озброєння, яке використали російські війська. За фактом обстрілу відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України — порушення законів та звичаїв війни.

Росіяни скинули чотири авіабомби на Краматорськ: загинула жінка, ще четверо людей поранені, фото-7



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#Донеччина #окупанти #обстріли #наслідки #Краматорськ #пожежі
Ольга Романова
редактор
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