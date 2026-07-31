Двоє підлітків загинули у моторошній ДТП біля окупованої Волновахи: автомобіль врізався в опору ЛЕП, - ФОТО

На тимчасово окупованій Донеччині на трасі Донецьк–Маріуполь сталася смертельна дорожньо-транспортна пригода, у якій загинули двоє підлітків. Ще двоє людей, серед яких водій, отримали травми.

За попередньою інформацією, 34-річний водій автомобіля ВАЗ-21150 не впорався з керуванням та врізався в опору лінії електропередач. Від сильного удару автомобіль зазнав значних пошкоджень і фактично був знищений.

Унаслідок аварії на місці події загинули 17-річний та 18-річний пасажири автомобіля. Водій та ще один 16-річний пасажир отримали тілесні ушкодження. Їм надали медичну допомогу.





