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Двоє підлітків загинули у моторошній ДТП біля окупованої Волновахи: автомобіль врізався в опору ЛЕП, - ФОТО
На тимчасово окупованій Донеччині на трасі Донецьк–Маріуполь сталася смертельна дорожньо-транспортна пригода, у якій загинули двоє підлітків. Ще двоє людей, серед яких водій, отримали травми.
За попередньою інформацією, 34-річний водій автомобіля ВАЗ-21150 не впорався з керуванням та врізався в опору лінії електропередач. Від сильного удару автомобіль зазнав значних пошкоджень і фактично був знищений.
Унаслідок аварії на місці події загинули 17-річний та 18-річний пасажири автомобіля. Водій та ще один 16-річний пасажир отримали тілесні ушкодження. Їм надали медичну допомогу.
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