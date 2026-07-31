Жителів окупованої Донеччини з 2027 року зобов’яжуть платити за капремонт багатоповерхівок

З 1 січня 2027 року мешканці тимчасово окупованої території Донецької області будуть зобов’язані сплачувати щомісячні внески на капітальний ремонт багатоквартирних будинків. Нові платежі вводить окупаційна адміністрація «ДНР» у межах російського законодавства.

Відповідні зміни передбачені статтею 169 Житлового кодексу РФ, який Росія поширює на захоплені українські території.

Кошти, які сплачуватимуть власники квартир та нежитлових приміщень, планують накопичувати окремо для кожного будинку. За заявами окупаційної влади, ці гроші не змішуватимуть із внесками інших багатоповерхівок, а використовуватимуть для ремонту конкретного об’єкта.

«Гроші кожного будинку підуть у цільову "скарбничку" саме цієї будівлі. Їх спрямують на оновлення дахів, фасадів, фундаментів, ліфтів та внутрішньобудинкових інженерних систем», — заявили представники окупаційної адміністрації.

Сплачувати внески будуть зобов’язані всі власники житлових та нежитлових приміщень — незалежно від того, чи проживають вони у квартирі, чи використовують її іншим чином.

Запровадження нового платежу фактично означає розширення системи обов’язкових зборів для населення на окупованій частині Донеччини за російськими правилами. Водночас питання реального використання цих коштів та проведення ремонтів залишається під контролем окупаційних структур.





