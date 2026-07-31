Рус
  • Головна
  • Жителів окупованої Донеччини з 2027 року зобов’яжуть платити за капремонт багатоповерхівок
Ольга Романова
редактор
12:28, Сьогодні
Надійне джерело

Жителів окупованої Донеччини з 2027 року зобов’яжуть платити за капремонт багатоповерхівок

Читать на русском

З 1 січня 2027 року мешканці тимчасово окупованої території Донецької області будуть зобов’язані сплачувати щомісячні внески на капітальний ремонт багатоквартирних будинків. Нові платежі вводить окупаційна адміністрація «ДНР» у межах російського законодавства.

Відповідні зміни передбачені статтею 169 Житлового кодексу РФ, який Росія поширює на захоплені українські території.

Кошти, які сплачуватимуть власники квартир та нежитлових приміщень, планують накопичувати окремо для кожного будинку. За заявами окупаційної влади, ці гроші не змішуватимуть із внесками інших багатоповерхівок, а використовуватимуть для ремонту конкретного об’єкта.

«Гроші кожного будинку підуть у цільову "скарбничку" саме цієї будівлі. Їх спрямують на оновлення дахів, фасадів, фундаментів, ліфтів та внутрішньобудинкових інженерних систем», — заявили представники окупаційної адміністрації.

Сплачувати внески будуть зобов’язані всі власники житлових та нежитлових приміщень — незалежно від того, чи проживають вони у квартирі, чи використовують її іншим чином.

Запровадження нового платежу фактично означає розширення системи обов’язкових зборів для населення на окупованій частині Донеччини за російськими правилами. Водночас питання реального використання цих коштів та проведення ремонтів залишається під контролем окупаційних структур.



Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію
#Донеччина #днр #багатоповерхівки #ремонт #внески
Ольга Романова
редактор
0,0
Оцініть першим
Авторизуйтесь, щоб оцінити
Авторизуйтесь, щоб оцінити
Останні новини
Оголошення

Допускається цитування матеріалів без отримання попередньої згоди 62.ua за умови розміщення в тексті обов'язкового посилання на 62.ua - Сайт міста Донецька. Для інтернет-видань обов'язкове розміщення прямого, відкритого для пошукових систем гіперпосилання на цитовані статті не нижче другого абзацу в тексті або в якості джерела. Порушення виняткових прав переслідується Законом.

Матеріали з плашками "Новини компаній", "Промо", "Партнерський матеріал", "Партнерський спецпроєкт", "Політичні новини", "Пресреліз", "PR", "Офіційно", "Політична реклама" публікуються на правах реклами.

Реклама на сайті Франшиза "CitySites" Правила класифайд Редакційна політика Політика конфіденційності Правила сайту Автори проєкту