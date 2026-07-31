Сім псевдодепутатів «днр» отримали підозри за допомогу окупантам утверджувати владу на Донеччині

Прокуратура повідомила про підозру сімом жителям тимчасово окупованих територій Донеччини, які після псевдовиборів стали «депутатами» незаконних органів влади «днр» та допомагають утверджувати російський окупаційний режим.

Сімом мешканцям Донецька, Горлівки, Амвросіївки, Єнакієвого та Мангуша Маріупольського району заочно оголосили підозру у колабораційній діяльності за ч. 5 ст. 111-1 Кримінального кодексу України, повідомляє Донецька обласна прокуратура.

За даними слідства, у 2023 році підозрювані вирішили взяти участь у незаконних виборах на тимчасово окупованих територіях та зареєструвалися кандидатами до псевдоорганів місцевої влади — так званих «донецької», «докучаєвської», «торезької міських рад», а також «амвросіївської» та «мангуської муніципальних рад».

Серед них — лікар та колишній посадовець районної державної адміністрації. Після участі у фейковому виборчому процесі вони отримали мандати від російських політичних партій, зокрема «єдиної росії», «нових людей», ЛДПР та КПРФ.

Правоохоронці встановили, що псевдодепутати беруть участь у роботі незаконних комітетів та пленарних засідань, де ухвалюють рішення, спрямовані на реалізацію політики держави-агресора та включення окупованих українських територій до адміністративного й правового простору Росії.

«Після перемоги на псевдовиборах висуванці від партій держави-агресора долучилися до утвердження влади РФ на тимчасово окупованих територіях, беручи участь у роботі незаконних органів місцевого самоврядування», — повідомили у Донецькій обласній прокуратурі.

Один із підозрюваних досі залишається чинним депутатом Амвросіївської районної ради Донецької області. Підозру йому оголосив керівник Донецької обласної прокуратури.

Усі підозрювані перебувають у розшуку. Крім того, щодо одного з представників партії «єдина росія» у суді вже розглядається обвинувальний акт за зайняття псевдопосади в окупаційній адміністрації.

Досудові розслідування проводить Головне управління СБУ в Донецькій та Луганській областях. У разі доведення вини підозрюваним загрожує до 10 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади або займатися відповідною діяльністю строком до 15 років та конфіскацією майна.