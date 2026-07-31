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  • На окупованій Донеччині дорогу Донецьк–Харцизьк–Амвросіївка частково перекрили: рух до РФ перенаправили іншим маршрутом
Ольга Романова
редактор
13:08, Сьогодні
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На окупованій Донеччині дорогу Донецьк–Харцизьк–Амвросіївка частково перекрили: рух до РФ перенаправили іншим маршрутом

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На окупованій Донеччині дорогу Донецьк–Харцизьк–Амвросіївка частково перекрили: рух до РФ перенаправили іншим маршрутом

На тимчасово окупованій території Донецької області запровадили обмеження руху на ділянці автомобільної дороги Донецьк–Харцизьк–Амвросіївка–до кордону з Ростовською областю.

Про це повідомили в так званому «міністерстві транспорту ДНР».

Обмеження діє на напрямку від кордону Ростовської області у бік Донецька. Для водіїв організували додатковий маршрут об’їзду до пункту пропуску «Успенка».

«Для зручності водіїв організовано додатковий маршрут під’їзду до пункту пропуску "Успенка". Об’їзд здійснюється через населені пункти Успенка – Калиново – Квашино – Лисичье відповідно до встановлених інформаційних дорожніх знаків», — повідомили в окупаційному відомстві.

Водночас рух у напрямку Ростовської області, за інформацією окупаційної адміністрації, здійснюється у штатному режимі. Причини запровадження обмежень руху наразі не уточнюються.

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#Донеччина #ДНР #ТОТ #транспорт #рух #заборона
Ольга Романова
редактор
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