Зеленський назвав кількість загиблих військових Росії та України

Президент Володимир Зеленський заявив, що від початку повномасштабної війни Росія втратила близько 700 тисяч військових загиблими.

За словами глави держави, загальні втрати російської армії становлять близько 1,6 млн осіб, із яких приблизно 700 тисяч – загиблі. Про це він сказав в інтерв'ю Fox News.

«Щодо України, то дуже важко сказати. Якщо чесно, я не хочу бути повністю відвертим, адже тоді Росія зрозуміє, що відбувається з нашою армією», – пояснив Зеленський.

Проте він таки зазначив, що наша країна втратила близько 50 тисяч військовослужбовців загиблими та має близько 400 тисяч поранених.

Зеленський також додав, що залишається велика кількість зниклих безвісти.