Рус
  • Головна
  • Зеленський назвав кількість загиблих військових Росії та України
Ольга Романова
редактор
13:58, Сьогодні
Надійне джерело

Зеленський назвав кількість загиблих військових Росії та України

Читать на русском
Зеленський назвав кількість загиблих військових Росії та України

Президент Володимир Зеленський заявив, що від початку повномасштабної війни Росія втратила близько 700 тисяч військових загиблими.

За словами глави держави, загальні втрати російської армії становлять близько 1,6 млн осіб, із яких приблизно 700 тисяч – загиблі. Про це він сказав в інтерв'ю Fox News.

«Щодо України, то дуже важко сказати. Якщо чесно, я не хочу бути повністю відвертим, адже тоді Росія зрозуміє, що відбувається з нашою армією», – пояснив Зеленський.

Проте він таки зазначив, що наша країна втратила близько 50 тисяч військовослужбовців загиблими та має близько 400 тисяч поранених.

Зеленський також додав, що залишається велика кількість зниклих безвісти.

  • За даними Генштабу ЗСУ, від початку повномасштабного вторгнення втрати окупантів склали близько 1 446 150 солдатів.
  • Лише впродовж минулої доби Упродовж минулої доби російська армія втратила 1340 солдатів.
Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію
#Зеленський #втрати #Україна #Росія
Ольга Романова
редактор
0,0
Оцініть першим
Авторизуйтесь, щоб оцінити
Авторизуйтесь, щоб оцінити
Останні новини
Оголошення

Допускається цитування матеріалів без отримання попередньої згоди 62.ua за умови розміщення в тексті обов'язкового посилання на 62.ua - Сайт міста Донецька. Для інтернет-видань обов'язкове розміщення прямого, відкритого для пошукових систем гіперпосилання на цитовані статті не нижче другого абзацу в тексті або в якості джерела. Порушення виняткових прав переслідується Законом.

Матеріали з плашками "Новини компаній", "Промо", "Партнерський матеріал", "Партнерський спецпроєкт", "Політичні новини", "Пресреліз", "PR", "Офіційно", "Політична реклама" публікуються на правах реклами.

Реклама на сайті Франшиза "CitySites" Правила класифайд Редакційна політика Політика конфіденційності Правила сайту Автори проєкту