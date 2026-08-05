За добу захисники України знищили 1130 російських окупантів

За минулу добу російська армія втратила 1130 осіб.

Загальні втрати армії окупантів у живій силі з початку повномасштабного вторгнення досягли 1 452 880 осіб. Окупанти також втратили 5 танків, 65 артилерійських машин та понад 1700 безпілотників, повідомили у Генштабі ЗСУ.

З 24 лютого 2022 року по 5 серпня 2026 року орієнтовні втрати армії РФ склали: