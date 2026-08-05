Рус
  • Головна
  • За добу захисники України знищили 1130 російських окупантів
Роман Лазоренко
Головний редактор сайту
09:02, 5 серпня
Надійне джерело

За добу захисники України знищили 1130 російських окупантів

За добу захисники України знищили 1130 російських окупантів

За минулу добу російська армія втратила 1130 осіб.

Загальні втрати армії окупантів у живій силі з початку повномасштабного вторгнення досягли 1 452 880 осіб. Окупанти також втратили 5 танків, 65 артилерійських машин та понад 1700 безпілотників, повідомили у Генштабі ЗСУ.

З 24 лютого 2022 року по 5 серпня 2026 року орієнтовні втрати армії РФ склали:

  • особовий склад: близько 1 452 880 (+1 130) осіб
  • танки: 12 242 (+5) од.
  • бойові броньовані машини: 25 084 (+5) од.
  • артилерійські системи: 47 396 (+65) од.
  • РСЗВ: 2 002 (+2) од.
  • засоби ППО: 1 540 (+2) од.
  • літаки: 439 (+0) од.
  • гелікоптери: 354 (+0) од.
  • наземні робототехнічні комплекси: 2 134 (+10) од.
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня: 444 455 (+1 715) од.
  • крилаті ракети: 5 007 (+0) од.
  • кораблі та катери: 34 (+0) од.
  • підводні човни: 2 (+0) од.
  • автомобільна техніка та автоцистерни: 130 266 (+449) од.
  • спеціальна техніка: 4 495 (+3) од.
За добу захисники України знищили 1130 російських окупантів, фото-1
Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію
#ЗСУ #Генштаб #втрати #окупанти
Роман Лазоренко
Головний редактор сайту
0,0
Оцініть першим
Авторизуйтесь, щоб оцінити
Авторизуйтесь, щоб оцінити
Останні новини
Оголошення

Допускається цитування матеріалів без отримання попередньої згоди 62.ua за умови розміщення в тексті обов'язкового посилання на 62.ua - Сайт міста Донецька. Для інтернет-видань обов'язкове розміщення прямого, відкритого для пошукових систем гіперпосилання на цитовані статті не нижче другого абзацу в тексті або в якості джерела. Порушення виняткових прав переслідується Законом.

Матеріали з плашками "Новини компаній", "Промо", "Партнерський матеріал", "Партнерський спецпроєкт", "Політичні новини", "Пресреліз", "PR", "Офіційно", "Політична реклама" публікуються на правах реклами.

Реклама на сайті Франшиза "CitySites" Правила класифайд Редакційна політика Політика конфіденційності Правила сайту Автори проєкту