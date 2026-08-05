Ситуація на фронті на ранок 5 серпня: протягом доби відбулося 259 бойових зіткнень

Протягом 4 серпня на фронті зафіксували 259 бойових зіткнень.

Найактивніше росіяни атакували на Покровському напрямку, де Сили оборони зупинили 27 штурмів. Загалом протягом минулої доби зафіксовано 259 бойових зіткнень, повідомляє Генштаб ЗСУ..

НаПівнічно-Слобожанському і Курському напрямкахминулої доби українські захисники зупинили три ворожі штурми. Водночас агресор завдав двох авіаційних ударів із застосуванням чотирьох керованих авіабомб та здійснив 63 обстріли позицій наших військ і населених пунктів, зокрема два - із застосуванням реактивних систем залпового вогню.

НаПівденно-Слобожанському напрямкуукраїнські підрозділи відбили 23 атаки противника. Загарбники намагалися просунутися в районах Стариці, Лимана, Ізбицького та Козачої Лопані, а також у напрямках Ковалівки, Охрімівки, Чорного, Хатнього, Митрофанівки та Іващиного.

НаКуп'янському напрямкуминулої доби ворог штурмових дій не проводив.

Спроби вклинитися в українську оборону відбитона Лиманському напрямку, де окупанти 14 разів атакували в районах Лимана, Діброви, Озерного та Ставків, а також у напрямках Чернещини, Ольгівки, Шийківки та Дробишевого.

НаСлов'янському напрямкупротивник здійснив 19 штурмових дій у районах Закітного, Кривої Луки та Різниківки, а також у напрямках Рай-Олександрівки та Пискунівки.

НаКраматорському напрямкуокупанти тричі атакували у напрямках населених пунктів Федорівка Друга, Никифорівка та Маркове.

НаКостянтинівському напрямкузафіксовано 22 атаки. Загарбники вели штурмові дії в районах Костянтинівки, Іллінівки та Іванопілля, а також у напрямках Новоселівки та Новопавлівки.

Найбільшу кількість штурмових дій зафіксованона Покровському напрямку, де українські захисники зупинили 27 атак. Ворог виявляв активність у районах Родинського та Котлиного, а також здійснював штурми у напрямках Новоолександрівки, Торецького, Шахового, Софіївки, Чернігівки, Ганнівки, Нового Донбасу, Добропілля, Шевченка, Василівки, Удачного та Новопідгородного.

НаОлександрівському напрямкузагарбники здійснили три атаки у напрямках населених пунктів Новогеоргіївка, Рибне та Піддубне.

НаГуляйпільському напрямкуокупанти 16 разів атакували. Ворог намагався просунутися в районах Гуляйпільського, Залізничного та Гіркого, а також у напрямках Воздвижівки, Цвіткового, Різдвянки, Рівного, Староукраїнки, Чарівного та Єгорівки.

НаОріхівському напрямкуукраїнські захисники зупинили три спроби противника просунутися вперед у напрямках Білогір'я, Павлівки та Плавнів.

НаПридніпровському напрямкуминулої доби ворог штурмових дій не проводив.

НаВолинському та Поліському напрямкахознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.