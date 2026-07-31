Липневе пекло Краматорська: системні обстріли житлових кварталів та самовідданість рятувальників

Липень виявився надзвичайно важким та кривавим випробуванням для Краматорська. Обласний центр Донеччини практично щодня фігурував у тривожних оперативних зведеннях правоохоронців. Російські війська суттєво посилили обстріли житлових масивів та цивільної інфраструктури, застосовуючи авіабомби й дрони.

У цих надскладних умовах, незважаючи на постійну загрозу повторних ударів, поліцейські та співробітники ДСНС демонструють справжній героїзм — щодня гасять масштабні пожежі, евакуйовують людей із палаючих будинків та витягують заблокованих містян із-під завалів.

Хвиля авіаударів та дронових атак протягом місяця

Перші дні липня розпочалися з чергових ворожих атак. 1 липня внаслідок авіаудару по Краматорську поранень зазнали троє цивільних. У місті виникли два осередки займання, пошкоджень зазнали п’ять багатоповерхівок, магазини та кафе. Вогнеборці ДСНС працювали у смертельній небезпеці: через ризик повторних ударів їм доводилося кілька разів відходити в укриття. Попри це, пожежу в двох будинках на площі 630 кв. м було ліквідовано.

Вже 10 липня місто та сусіднє селище Біленьке зазнали масованого авіанальоту. За двадцять хвилин армія РФ завдала семи ударів, попередньо авіабомбами «ФАБ-250» з модулем УМПК. Внаслідок влучань у приватні та багатоквартирні будинки загинули четверо людей, серед яких 18-річна дівчина та її 14-річний брат. Ще 13 мешканців отримали поранення різного ступеня тяжкості.

Руйнівні удари продовжувалися й надалі:

12 липня: нічна атака безпілотників спричинила пожежі у двох приватних будинках та на цивільному підприємстві, де спалахнула вантажівка. Рятувальникам знадобилося близько трьох годин для повної ліквідації вогню.

18 липня: окупанти скинули на місто три авіабомби «ФАБ-250». На місці загинули троє чоловіків (віком 51, 60 та 61 рік), важкі травми отримали 37-річний чоловік та 59-річна жінка. Руйнувань зазнали житлові будинки, понад 20 гаражів, торговельні павільйони й автомобілі.

19 липня: ворог здійснив прицільний удар по будівлі пожежно-рятувальної частини ДСНС, спричинивши пожежу площею 130 кв. м та зруйнувавши службові приміщення. На щастя, особовий склад і техніка не постраждали, а надзвичайники негайно загасили вогонь і продовжили нести службу.

Прицільний терор проти сплячого міста

Наприкінці липня інтенсивність ворожих атак сягнула піку. 30 липня о 20:22 росіяни скинули на Краматорськ п'ять бомб «ФАБ-250». Одне з влучань прийшлося просто у житлову багатоповерхівку. Ризикуючи життям, поліцейські обійшли палаючі поверхи та надали допомогу мешканцям. Поранення отримали шестеро людей (двоє чоловіків та чотири жінки віком від 19 до 86 років). Суттєво пошкоджено житловий сектор, заклади освіти, торговельний центр, банківське відділення та інші цивільні об'єкти.

Особливо цинічним став нічний обстріл, коли ворог випустив по Краматорську 9 керованих авіабомб. Удари було завдано підступно під час сну містян. Внаслідок прямого влучання у дев'ятиповерхівку відбулося повне руйнування перекриттів з 6 по 9 поверхи. Двоє людей загинули, ще десятеро зазнали поранень. На місці трагедії надзвичайники врятували 5 мешканців, які опинилися заблокованими у власних помешканнях. Загалом ця атака пошкодила 9 багатоповерхівок та 3 медичні заклади.

За всіма фактами вчинення воєнних злочинів проти цивільного населення прокуратура розпочала досудові розслідування (ч. 2 ст. 438 КК України).

Евакуація — єдиний спосіб зберегти життя

З огляду на щоденну загрозу обласна влада закликає мешканців не ризикувати життям і залишати небезпечний регіон. Держава та благодійники забезпечують повний супровід для кожного, хто вирішив виїхати.

Протягом липня безкоштовне розселення у безпечніших областях України (зокрема Рівненській, Кіровоградській та Полтавській) отримали 315 донеччан, серед яких 116 маломобільних осіб. Ще 12 людей із обмеженими можливостями за підтримки волонетрів виїхали за кордон. На транзитних пунктах евакуйовані отримують гаряче харчування, гуманітарну, психологічну допомогу та безкоштовний прихисток.

Контакти для запису на евакуацію:

Загальні номери: 0800500121 та +380730500121

Для тяжкохворих та осіб з інвалідністю: 0800332614

Зараз головний обов'язок кожного цивільного, особливо у профронтових районах — врятувати себе та своїх близьких, доки правоохоронці й рятувальники тримають цивільний фронт під ворожими бомбами.

Цей матеріал став можливим за підтримки програми “Голоси України”/SAFE, що координується Європейським центром свободи преси та медіа спільно з Лабораторією журналістики суспільного інтересу. “Голоси України”/SAFE реалізується в рамках ініціативи Ганни Арендт за підтримки Федерального міністерства закордонних справ Німеччини. Програма не впливає на редакційну політику, а даний матеріал містить виключно погляди та інформацію, отриману редакцією.

Оксана Гайдук