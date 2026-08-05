Рус
  • Головна
  • У Краматорську та двох селищах громади оголосили примусову евакуацію дітей із небезпечних районів
Ольга Романова
редактор
16:44, 5 серпня
Надійне джерело

У Краматорську та двох селищах громади оголосили примусову евакуацію дітей із небезпечних районів

Читать на русском
У Краматорську та двох селищах громади оголосили примусову евакуацію дітей із небезпечних районів

У Краматорській громаді Донецької області проведуть обов’язкову евакуацію дітей у примусовий спосіб із окремих територій через погіршення безпекової ситуації.

Відповідний наказ підписав очільник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.

За його словами, евакуації підлягають 525 дітей із 424 родин.

До переліку територій, звідки вивозитимуть дітей, увійшли:

  • селище Красноторка — 59 дітей із 46 родин;

  • селище Біленьке — 140 дітей зі 104 родин;

  • місто Краматорськ — 326 дітей із 274 родин.

У Краматорську евакуація стосуватиметься дітей, які проживають у найбільш небезпечних районах міста. Дітей вивозитимуть разом із батьками, особами, які їх замінюють, або іншими законними представниками.

«Це складне, але необхідне рішення. Безпекова ситуація погіршується, тому залишати дітей під постійною загрозою російських ударів неприпустимо. Прошу батьків не зволікати та сприяти роботі евакуаційних груп», — зазначив Вадим Філашкін.

Очільник області закликав мешканців громади відповідально поставитися до рішення та скористатися можливістю евакуації заради безпеки дітей.



Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію
#Донеччина #Краматорськ #діти #евакуація
Ольга Романова
редактор
0,0
Оцініть першим
Авторизуйтесь, щоб оцінити
Авторизуйтесь, щоб оцінити
Останні новини
Оголошення

Допускається цитування матеріалів без отримання попередньої згоди 62.ua за умови розміщення в тексті обов'язкового посилання на 62.ua - Сайт міста Донецька. Для інтернет-видань обов'язкове розміщення прямого, відкритого для пошукових систем гіперпосилання на цитовані статті не нижче другого абзацу в тексті або в якості джерела. Порушення виняткових прав переслідується Законом.

Матеріали з плашками "Новини компаній", "Промо", "Партнерський матеріал", "Партнерський спецпроєкт", "Політичні новини", "Пресреліз", "PR", "Офіційно", "Політична реклама" публікуються на правах реклами.

Реклама на сайті Франшиза "CitySites" Правила класифайд Редакційна політика Політика конфіденційності Правила сайту Автори проєкту