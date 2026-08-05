У Краматорську та двох селищах громади оголосили примусову евакуацію дітей із небезпечних районів

У Краматорській громаді Донецької області проведуть обов’язкову евакуацію дітей у примусовий спосіб із окремих територій через погіршення безпекової ситуації.

Відповідний наказ підписав очільник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.

За його словами, евакуації підлягають 525 дітей із 424 родин.

До переліку територій, звідки вивозитимуть дітей, увійшли:

селище Красноторка — 59 дітей із 46 родин;

селище Біленьке — 140 дітей зі 104 родин;

місто Краматорськ — 326 дітей із 274 родин.

У Краматорську евакуація стосуватиметься дітей, які проживають у найбільш небезпечних районах міста. Дітей вивозитимуть разом із батьками, особами, які їх замінюють, або іншими законними представниками.

«Це складне, але необхідне рішення. Безпекова ситуація погіршується, тому залишати дітей під постійною загрозою російських ударів неприпустимо. Прошу батьків не зволікати та сприяти роботі евакуаційних груп», — зазначив Вадим Філашкін.

Очільник області закликав мешканців громади відповідально поставитися до рішення та скористатися можливістю евакуації заради безпеки дітей.





