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Ольга Романова
редактор
10:52, 5 серпня
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У Краматорську завершили розбір завалів після авіаудару РФ: загинула людина, 27 постраждали

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У Краматорську завершили розбір завалів після авіаудару РФ: загинула людина, 27 постраждали

У Краматорську рятувальники завершили аварійно-рятувальні роботи після російського авіаудару по 14-поверховому житловому будинку.

Під час розбору завалів надзвичайники виявили тіло загиблої людини, повідомляє ДСНС України.

У Краматорську завершили розбір завалів після авіаудару РФ: загинула людина, 27 постраждали, фото-1

Пошукова операція на місці ворожої атаки тривала близько 20 годин. Рятувальники спільно з комунальними службами розібрали 72 тонни будівельних конструкцій. Також фахівці повністю ліквідували пожежу, яка виникла внаслідок удару.

У Краматорську завершили розбір завалів після авіаудару РФ: загинула людина, 27 постраждали, фото-2
«На місці вчорашнього ворожого удару по 14-поверховому будинку надзвичайники завершили аварійно-рятувальні роботи», — повідомили у рятувальній службі.
У Краматорську завершили розбір завалів після авіаудару РФ: загинула людина, 27 постраждали, фото-3

Загалом через російську атаку у Краматорську постраждали 27 людей. Одна людина загинула.



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#Донеччина #Краматорськ #обстріл #постраждалі
Ольга Романова
редактор
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