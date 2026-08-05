У Краматорську завершили розбір завалів після авіаудару РФ: загинула людина, 27 постраждали

У Краматорську рятувальники завершили аварійно-рятувальні роботи після російського авіаудару по 14-поверховому житловому будинку.

Під час розбору завалів надзвичайники виявили тіло загиблої людини, повідомляє ДСНС України.

Пошукова операція на місці ворожої атаки тривала близько 20 годин. Рятувальники спільно з комунальними службами розібрали 72 тонни будівельних конструкцій. Також фахівці повністю ліквідували пожежу, яка виникла внаслідок удару.

«На місці вчорашнього ворожого удару по 14-поверховому будинку надзвичайники завершили аварійно-рятувальні роботи», — повідомили у рятувальній службі.

Загалом через російську атаку у Краматорську постраждали 27 людей. Одна людина загинула.





