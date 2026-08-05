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Ольга Романова
редактор
10:26, 5 серпня
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На Донеччині за добу окупанти 35 разів обстріляли населені пункти: три людини загинули та ще 31 поранено

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На Донеччині за добу окупанти 35 разів обстріляли населені пункти: три людини загинули та ще 31 поранено

За 4 серпня росіяни вбили 3 жителів Донеччини: у Дружківці. Ще 31 людина в області за добу дістала поранення.

Всього за добу росіяни 35 разів обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 640 людей, у тому числі 43 дитини, повідомляє очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

Покровський район. У Добропіллі зруйновано багатоповерхівку.

Краматорський район. У Слов'янську пошкоджено 3 приватні будинки, багатоповерхівку, крамницю, кав'ярню, 6 автівок та інфраструктуру. У Краматорську поранено 27 людей, пошкоджено 6 багатоповерхівок, 2 заклади освіти, банк, пошту, 4 торгові об'єкти, 8 легковиків та інфраструктуру. У Петрівці Другій Олександрівської громади пошкоджено 6 приватних будинків. У Дружківці загинули 3 людини, пошкоджено багатоповерхівку.

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#Донеччина #окупанти #обстріли #наслідки
Ольга Романова
редактор
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