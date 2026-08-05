Один із наймасштабніших освітніх проєктів України: на Львівщині створять Науковий парк ДонНТУ

У Львівській області планують створити сучасний Науковий парк Донецького національного технічного університету (ДонНТУ), який має стати центром розвитку науки, інновацій та технологій.

Проєкт передбачає об’єднання освіти, досліджень, бізнесу та виробництва в єдину екосистему, повідомляє Львівська ОДА.

Новий етап реалізації ініціативи обговорили під час Конференції з відновлення України у Гданську. За словами представників Львівської області, майбутній науковий парк має стати платформою для підготовки фахівців, проведення досліджень та створення нових технологічних компаній. Очільник Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький зазначив, що через російську агресію ДонНТУ був змушений залишити Донеччину та кілька разів змінювати місце роботи, однак університету вдалося зберегти свій науковий потенціал.

«Через російську агресію університет був змушений залишити Донеччину та ще декілька разів переїжджати. Попри всі випробування він зберіг головне – викладачів, науковців, студентів і науковий потенціал. Тепер університет продовжує розвиватися у Львівській області», — зауважив Максим Козицький.

За його словами, на базі ДонНТУ планують створити простір, де студенти зможуть здобувати сучасну технічну освіту. Дослідники — працювати над новими розробками.

«На базі ДонНТУ планують створити сучасний науковий парк – місце, де навчатимуться студенти, працюватимуть дослідники, розроблятимуть технології та допомагатимуть перетворювати наукові ідеї на виробництва й інноваційні бізнеси», — додав очільник Львівської ОВА.

Проєкт передбачає створення сучасних лабораторій, дослідницьких центрів, просторів для компаній, а також будівництво житла для понад 500 науковців та членів їхніх сімей. Над концепцією майбутнього Наукового парку працюють міжнародне архітектурне бюро Zaha Hadid Architects та українська агенція voice of space. Перша команда готує архітектурне бачення майбутнього кампусу, а друга розробляє стратегію просторового впливу, яка має визначити взаємодію науки, освіти, бізнесу та громади.

Під час зустрічі у Гданську також представили підготовку перших концептуальних матеріалів проєкту. Їх планують використовувати для презентації майбутнього Наукового парку міжнародним партнерам, інвесторам, благодійним організаціям та потенційним донорам. Очікується, що реалізація ініціативи дозволить створити нові робочі місця, залучити інвестиції, сприяти розвитку високотехнологічного виробництва та посилити роль Львівщини як одного з центрів інновацій в Україні.

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