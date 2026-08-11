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  • На окупованій Донеччині вирішили заощадити на освіті: десятки шкіл і дитсадків ліквідовують та об’єднують
Ольга Романова
редактор
11:31, Сьогодні

На окупованій Донеччині вирішили заощадити на освіті: десятки шкіл і дитсадків ліквідовують та об’єднують

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На окупованій Донеччині вирішили заощадити на освіті: десятки шкіл і дитсадків ліквідовують та об’єднують

На тимчасово окупованій території Донецької області російська окупаційна адміністрація розпочала масштабну перебудову мережі закладів освіти.

Школи та дитячі садки ліквідовують, об’єднують між собою або приєднують до більших установ. Про це повідомляють окупаційні інформ-ресурси.

За попередніми даними, рішення можуть стосуватися щонайменше 48 шкіл та 57 дитячих садків у Донецьку, Макіївці, Чистякові (колишній Торез), Сніжному, Світлодарську, Миронівському, Дебальцевому, Єнакієвому, Докучаєвську, Ясинуватій та інших населених пунктах окупованої Донеччини.

У більшості випадків економію від так званої реорганізації безпосередньо пов’язують зі скороченням витрат на заробітні плати працівникам.

Співробітникам закладів освіти обіцяють «сприяння у працевлаштуванні». Водночас, якщо головною метою «реформи» є скорочення фонду оплати праці, значна частина штатних посад може бути ліквідована.

За попередніми розрахунками, сума економії, зазначена у висновках комісій щодо шкіл і дитячих садків, становить 349,4 млн російських рублів.

Таким чином, під виглядом оптимізації окупаційна адміністрація фактично скорочує мережу закладів освіти та витрати на їх утримання.



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#Донеччина #ТОТ #окупація #школи #дитсадки #скорочення
Ольга Романова
редактор
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