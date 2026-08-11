Воротар «Шахтаря» має серйозні проблеми зі здоров’ям: лікарі поки не дають прогнозів

Воротар донецького «Шахтаря» Кирило Фесюн зіткнувся із серйозними проблемами зі здоров’ям.

Про це повідомив футбольний інсайдер Ігор Бурбас.

За його словами, причиною стала інфекція, яку спричинив кліщ. Захворювання призвело до запалення внутрішніх органів, зокрема серця. Водночас, як стверджує Бурбас, наслідки могли бути ще серйознішими.

Наразі футболіст проходить лікування. Медики поки не дають прогнозів щодо термінів його одужання та повернення до тренувань.

Через проблеми зі здоров’ям Фесюн не брав участі у тренувальному зборі «Шахтаря» у Словенії. У перших матчах нового сезону його місце серед запасних воротарів команди займав Денис Твардовський.

Кирило Фесюн перейшов до «Шахтаря» у червні 2024 року з «Колоса». Минулого сезону голкіпер провів за донецьку команду вісім матчів, у яких пропустив шість голів та чотири рази зберіг свої ворота «сухими». Наразі дата повернення Фесюна до складу «Шахтаря» невідома.





