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Ольга Романова
редактор
12:31, Сьогодні
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На окупованій Донеччині в ДТП загинули п’ятеро людей, серед них 12-річний підліток

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На окупованій Донеччині в ДТП загинули п’ятеро людей, серед них 12-річний підліток

У неділю, 9 серпня, на автодорозі Ялта — Кремнівка на тимчасово окупованій Донеччині сталася дорожньо-транспортна пригода, внаслідок якої загинули п’ятеро людей, ще троє отримали тілесні ушкодження.

Водій автомобіля Audi Q5 виїхав на смугу зустрічного руху та зіткнувся з Ford Focus. Унаслідок аварії водій та двоє пасажирів Audi отримали тілесні ушкодження, повідомляє так зване «МВД ДНР».

Водночас водій і четверо пасажирів Ford, серед яких був 12-річний підліток, від отриманих травм загинули на місці ДТП.



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#Донеччина #ТОТ #ДНР #ДТП #загиблі #Ауді #Форд
Ольга Романова
редактор
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