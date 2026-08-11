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На окупованій Донеччині в ДТП загинули п’ятеро людей, серед них 12-річний підліток
У неділю, 9 серпня, на автодорозі Ялта — Кремнівка на тимчасово окупованій Донеччині сталася дорожньо-транспортна пригода, внаслідок якої загинули п’ятеро людей, ще троє отримали тілесні ушкодження.
Водій автомобіля Audi Q5 виїхав на смугу зустрічного руху та зіткнувся з Ford Focus. Унаслідок аварії водій та двоє пасажирів Audi отримали тілесні ушкодження, повідомляє так зване «МВД ДНР».
Водночас водій і четверо пасажирів Ford, серед яких був 12-річний підліток, від отриманих травм загинули на місці ДТП.
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