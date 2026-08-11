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У Краматорську після російського удару спалахнула пожежа в церкві, - ФОТО

У Краматорську Донецької області внаслідок російського удару виникла пожежа в церкві. За попередніми даними, загорівся купол храму. Вогнеборці ліквідували пожежу на площі 140 квадратних метрів, повідомляє ДСНС України. Внаслідок атаки, за наявною інформацією, ніхто не постраждав.





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Ольга Романова редактор