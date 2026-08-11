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  • У Краматорську після російського удару спалахнула пожежа в церкві, - ФОТО
Ольга Романова
редактор
12:58, Сьогодні
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У Краматорську після російського удару спалахнула пожежа в церкві, - ФОТО

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У Краматорську після російського удару спалахнула пожежа в церкві, - ФОТО

У Краматорську Донецької області внаслідок російського удару виникла пожежа в церкві.

За попередніми даними, загорівся купол храму. Вогнеборці ліквідували пожежу на площі 140 квадратних метрів, повідомляє ДСНС України.

Внаслідок атаки, за наявною інформацією, ніхто не постраждав.



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#Донеччина #Краматорськ #обстріл #церква #пожежа
Ольга Романова
редактор
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