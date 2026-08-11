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Ольга Романова
редактор
13:35, Сьогодні
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Ховався від російських обстрілів у підвалі та передавав ворогу координати ЗСУ: мешканця Лиману засудили до 15 років

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Ховався від російських обстрілів у підвалі та передавав ворогу координати ЗСУ: мешканця Лиману засудили до 15 років

Мешканця Лиману Донецької області засудили до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна за державну зраду.

Перебуваючи у підвалі багатоповерхівки під час російських обстрілів, чоловік збирав інформацію про українських військових та передавав її представнику окупаційної адміністрації.Про це повідомили у Донецькій обласній прокуратурі.

Суд визнав 36-річного чоловіка винним за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України — державна зрада.

За матеріалами справи, після деокупації Лиману у 2022 році засуджений підтримував зв’язок зі своїм знайомим, який під час захоплення міста перейшов на бік російських окупантів. Згодом той став депутатом так званої «Краснолиманської муніципальної ради ДНР» від російської партії «Єдина Росія».

У березні 2026 року, ховаючись від російських обстрілів у підвалі багатоквартирного будинку, чоловік збирав інформацію, яка могла бути використана російськими військовими для подальших ударів. Необхідні відомості він отримував від місцевих жителів, які перебували разом із ним у сховищі.

За власною ініціативою він передавав своєму співрозмовнику координати місць дислокації військовослужбовців ЗСУ. Окрім текстових повідомлень, надсилав скриншоти електронних карт із позначеннями відповідних територій.

Також на прохання псевдодепутата чоловік підтверджував наслідки російських ударів. За співпрацю йому обіцяли «теплий прийом» у разі повторної окупації Лиману.

У травні 2026 року правоохоронці затримали чоловіка. До набрання вироком законної сили він перебував під вартою. Досудове розслідування проводили співробітники ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях.



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#Донеччина #Лиман #прокуратура #зрадник #суд #вирок
Ольга Романова
редактор
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