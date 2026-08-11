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Ольга Романова
редактор
16:56, Вчора
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Росіяни обстріляли центральний ринок Словʼянська: поранено шестеро людей, - ФОТО

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Росіяни обстріляли центральний ринок Словʼянська: поранено шестеро людей, - ФОТО

У Слов’янську Донецької області внаслідок російського обстрілу поранені щонайменше шестеро людей.

Про це повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.

 Російські військові близько опівдня завдали удару по території центрального ринку. На момент атаки там перебували люди.

Росіяни обстріляли центральний ринок Словʼянська: поранено шестеро людей, - ФОТО, фото-1

"Без жодної військової логіки – лише з розрахунком на те, щоб завдати якнайбільше болю цивільним. Так виглядає російський терор у своєму звичному прояві", – написав Філашкін.

Росіяни обстріляли центральний ринок Словʼянська: поранено шестеро людей, - ФОТО, фото-2

Атака із застосуванням БПЛА «Молнія-2» сталася сьогодні, 11 серпня, близько 11:30. Про це повідомив начальник міської військової адміністрації Вадим Лях.

"30-річний чоловік у важкому стані, зараз його готують до транспортування у клініку міста Дніпро. Ще один поранений - на операційному столі. Четверо містян отримали медичну допомогу амбулаторно", - повідомив Лях.

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#Донеччина #Словʼянськ #обстріл #ринок #постраждалі
Ольга Романова
редактор
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