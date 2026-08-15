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За добу захисники України знищили 1370 російських окупантів

Упродовж минулої доби Сили оборони України ліквідували ще 1 370 російських окупантів. Також знищили 5 ворожих танків та понад 60 артилерійських систем. Про це пише Генштаб ЗСУ. Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 15.08.26 склали: особового складу – близько 1 465 810 (+1 370) осіб

танків – 12 269 (+5) од.

бойових броньованих машин – 25 144 (+3) од.

артилерійських систем – 47 932 (+62) од.

РСЗВ – 2 026 (+2) од.

засоби ППО – 1 568 (+3) од.

літаків – 439 (+0) од.

гелікоптерів – 354 (+0) од.

наземні робототехнічні комплекси – 2 241 (+12) од.

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 461 484 (+1 835) од.

крилаті ракети – 5 007 (+0) од.

кораблі – 35 (+0) од.

підводні човни – 2 (+0) од.

автомобільна техніка та автоцистерни – 134 375 (+522) од.

спеціальна техніка – 4 528 (+4) од.

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