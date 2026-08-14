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В окупованому Єнакієвому після атаки дронів згорів торгівельний центр «Галактика», - ФОТО, ВІДЕО
У тимчасово окупованому Єнакієвому Донецької області внаслідок атаки безпілотників у ніч проти 14 серпня сталася пожежа в торгівельному центрі «Галактика».
Про це повідомляють місцеві окупаційні ресурси.
За їхніми даними, вогнем був знищений торговельний центр площею близько 8 150 квадратних метрів. Раніше у цій будівлі працював магазин «Епіцентр».
Причиною пожежі окупаційна влада називає атаку українських безпілотників. Інформації про постраждалих наразі немає. За даними телеграм-каналу Exilenova+ пожежа сталася після атаки з боку Луганська.
Офіційних повідомлень від української сторони щодо цієї події наразі не надходило.
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