В окупованому Єнакієвому після атаки дронів згорів торгівельний центр «Галактика», - ФОТО, ВІДЕО

У тимчасово окупованому Єнакієвому Донецької області внаслідок атаки безпілотників у ніч проти 14 серпня сталася пожежа в торгівельному центрі «Галактика».

Про це повідомляють місцеві окупаційні ресурси.

За їхніми даними, вогнем був знищений торговельний центр площею близько 8 150 квадратних метрів. Раніше у цій будівлі працював магазин «Епіцентр».

Причиною пожежі окупаційна влада називає атаку українських безпілотників. Інформації про постраждалих наразі немає. За даними телеграм-каналу Exilenova+ пожежа сталася після атаки з боку Луганська.

Офіційних повідомлень від української сторони щодо цієї події наразі не надходило.





