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  • В окупованому Єнакієвому після атаки дронів згорів торгівельний центр «Галактика», - ФОТО, ВІДЕО
Ольга Романова
редактор
17:43, Сьогодні
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В окупованому Єнакієвому після атаки дронів згорів торгівельний центр «Галактика», - ФОТО, ВІДЕО

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В окупованому Єнакієвому після атаки дронів згорів торгівельний центр «Галактика», - ФОТО, ВІДЕО

У тимчасово окупованому Єнакієвому Донецької області внаслідок атаки безпілотників у ніч проти 14 серпня сталася пожежа в торгівельному центрі «Галактика».

Про це повідомляють місцеві окупаційні ресурси.

За їхніми даними, вогнем був знищений торговельний центр площею близько 8 150 квадратних метрів. Раніше у цій будівлі працював магазин «Епіцентр».

Причиною пожежі окупаційна влада називає атаку українських безпілотників. Інформації про постраждалих наразі немає. За даними телеграм-каналу Exilenova+ пожежа сталася після атаки з боку Луганська.

В окупованому Єнакієвому після атаки дронів згорів торгівельний центр «Галактика», - ФОТО, ВІДЕО, фото-1

Офіційних повідомлень від української сторони щодо цієї події наразі не надходило.



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#Донеччина #ТОТ #Єнакієве #Галактика #пожежа
Ольга Романова
редактор
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