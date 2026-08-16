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  • За добу захисники України знищили 1510 російських окупантів
Ольга Романова
редактор
09:04, Сьогодні
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За добу захисники України знищили 1510 російських окупантів

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За добу захисники України знищили 1510 російських окупантів

За минулу добу Сили оборони України ліквідували ще 1510 російських окупантів.

Знищили 75 артилерійських систем. Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 16.08.26 склали:

  • особового складу – близько 1 467 320 (+1 510) осіб 
  • танків – 12 270 (+1) од.
  • бойових броньованих машин – 25 151 (+7) од.
  • артилерійських систем – 48 007 (+75) од.
  • РСЗВ – 2 034 (+8) од.
  • засоби ППО – 1 570 (+2) од.
  • літаків – 439 (+0) од.
  • гелікоптерів – 354 (+0) од.
  • наземні робототехнічні комплекси – 2 257 (+16) од.
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 463 404 (+1 920) од.
  • крилаті ракети – 5 007 (+0) од.
  • кораблі / катери – 35 (+0) од.
  • підводні човни – 2 (+0) од.
  • автомобільна техніка та автоцистерни – 134 851 (+476) од.
  • спеціальна техніка – 4 535 (+7) од.
За добу захисники України знищили 1510 російських окупантів, фото-1
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#ЗСУ #Генштаб #втрати #окупанти
Ольга Романова
редактор
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