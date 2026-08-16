На Донеччині за добу окупанти 22 рази обстріляли населені пункти: одна людина загинула та ще шестеро поранено

За 15 серпня росіяни вбили 1 жителя Донеччини: у Райгородку. Ще 6 людей в області за добу дістали поранення.

Всього за добу росіяни 22 рази обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 468 людей, у тому числі 75 дітей, повідомляє очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

Краматорський район. У Маяках Святогірської громади поранено людину. У Райгородку Миколаївської громади загинула людина, 1 будинок зруйновано і 8 пошкоджено. У Слов'янську поранено 2 людини, пошкоджено 29 приватних будинків і адмінбудівлю. У Курициному Новодонецької громади поранено людину, пошкоджено мопед; в Іверському поранено людину, пошкоджено інфраструктуру; у Степанівці пошкоджено 2 нежитлові приміщення і вантажівку. У Дружківці поранено людину.







