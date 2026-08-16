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Ольга Романова
редактор
01:13, Сьогодні
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У Донецьку після атаки дронів загорівся торгівельний центр «Галактика», - ФОТО, ВІДЕО

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У Донецьку після атаки дронів загорівся торгівельний центр «Галактика», - ФОТО, ВІДЕО

У тимчасово окупованому Донецьку внаслідок атаки дронів-камікадзе спалахнула масштабна пожежа у торгівельному центрі «Галактика».

Про це повідомляє Telegram-канал Exilenova+..

У Донецьку після атаки дронів загорівся торгівельний центр «Галактика», - ФОТО, ВІДЕО, фото-1

За попередніми даними, влучання припало на будівлю торгівельного центру. Після атаки там виникла масштабна пожежа. На оприлюднених у мережі кадрах видно, що вогонь охопив значну частину будівлі.

Це вже третя атака на об’єкти цієї мережі протягом тижня. Раніше повідомлялося про удари дронів по ТЦ «Галактика» у тимчасово окупованих Макіївці та Єнакієвому.

Інформація про можливих постраждалих та масштаби руйнувань наразі уточнюється.

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#Донецьк #пожежа #ТЦГалактика
Ольга Романова
редактор
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