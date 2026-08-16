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У Донецьку після атаки дронів загорівся торгівельний центр «Галактика», - ФОТО, ВІДЕО
У тимчасово окупованому Донецьку внаслідок атаки дронів-камікадзе спалахнула масштабна пожежа у торгівельному центрі «Галактика».
Про це повідомляє Telegram-канал Exilenova+..
За попередніми даними, влучання припало на будівлю торгівельного центру. Після атаки там виникла масштабна пожежа. На оприлюднених у мережі кадрах видно, що вогонь охопив значну частину будівлі.
Це вже третя атака на об’єкти цієї мережі протягом тижня. Раніше повідомлялося про удари дронів по ТЦ «Галактика» у тимчасово окупованих Макіївці та Єнакієвому.
Інформація про можливих постраждалих та масштаби руйнувань наразі уточнюється.
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