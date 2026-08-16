Ситуація на фронті на ранок 16 серпня: протягом доби відбулося 212 бойових зіткнень

Розпочалася 1635-та доба широкомасштабної збройної агресії російської федерації проти України.

Загалом протягом минулої доби зафіксовано 212 бойових зіткнень. Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Вчора противник здійснив 99 авіаційний удар, під час яких скинув 312 керованих авіабомб. Крім того, загарбники застосували 11 235 дронів-камікадзе та здійснили 3122 обстріли населених пунктів і позицій наших військ, 64 із застосуванням реактивних систем залпового вогню.

Артилерійських обстрілів ворога зазнали населені пункти Кореньок, Сопич, Бачівськ, Нескучне, Безсалівка, Рогізне, Рижівка, Гірки Уланове, Волфине Сумської області; Хрінівка, Миколаївка Чернігівської області. Авіаударів зазнали Кореньок та Уланове.

За минулу добу авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили 12 районів зосередження живої сили противника, сім артилерійських систем та один пункт управління безпілотних літальних апаратів.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках минулої доби наші захисники зупинили чотири ворожі штурми. Водночас агресор здійснив 49 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів.

На Південно-Слобожанському напрямку українські підрозділи відбили п’ять атак противника. Загарбники намагалися просунутися у районі Вовчанських Хуторів та в бік населених пунктів Зибине, Анискине й Охрімівка.

На Куп’янському напрямку відбулося 10 наступальних дій ворога у бік Радьківки та Курилівки.

Спроби вклинитися в нашу оборону відбито на Лиманському напрямку, де окупанти дев’ять разів атакували у бік населених пунктів Чернещина, Новий Мир, Дробишеве, Лиман, Діброва та в районі населених пунктів Рідкодуб й Новоселівка.

На Слов’янському напрямку противник здійснив 21 штурмову дію у районах населених пунктів Різниківка, Крива Лука, Закітне та в бік Рай-Олександрівки й Пискунівки.

На Краматорському напрямку російські загарбники наступальних дій не проводили.

На Костянтинівському напрямку зафіксовано 28 атак. Загарбники вели штурмові дії у районах населених пунктів Костянтинівка, Іванопілля, Іллінівка, Новоселівка, Софіївка, Русин Яр та у бік населених пунктів Вільне, Степанівка, Новопавлівка, Кучерів Яр.

Тридцять чотири атаки здійснив ворог на Покровському напрямку. Окупанти намагалися просунутися у районах населених пунктів Василівка, Удачне, Котлине, Новопідгородне та в бік населених пунктів Білицьке, Новий Донбас, Шевченко, Новогришине, Сергіївка, Новопавлівка.

На Олександрівському напрямку загарбники здійснили дві атаки у бік населених пунктів Олександроград та Рибне.

На Гуляйпільському напрямку окупанти шість разів атакували позиції наших захисників. Ворог намагався просунутися у бік населених пунктів Чарівне, Новоселівка, Цвіткове та в районі Білогір’я.

На Оріхівському напрямку наші захисники зупинили три спроби противника просунутися вперед у напрямках Степногірська, Плавнів та в районі Плавнів.

На Придніпровському напрямку минулої доби ворог штурмових дій не проводив.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Загалом минулої доби втрати російських загарбників склали 1510 осіб. Також знешкоджено один танк, сім бойових броньованих машин, 75 артилерійських систем, вісім реактивних систем залпового вогню, два засоби ППО, 16 наземних робототехнічних комплексів, 1920 безпілотних літальних апаратів, 476 одиниць автомобільної та сім одиниць спеціальної техніки ворога.