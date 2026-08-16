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Ольга Романова
редактор
10:56, Сьогодні
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Росія вдарила фугасними авіабомбами по Слов’янську: пошкоджено 22 будинки, - ФОТО

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Росія вдарила фугасними авіабомбами по Слов’янську: пошкоджено 22 будинки, - ФОТО

У ніч на 16 серпня російська авіація завдала удару фугасними авіабомбами по приватному житловому сектору Слов’янська Донецької області.

Внаслідок атаки пошкоджено 22 приватні будинки, повідомили у ДСНС України.

За двома різними адресами спалахнули житловий будинок та господарська споруда. Рятувальники прибули на місця та локалізували пожежі, однак через загрозу повторного обстрілу були змушені призупинити роботи.

«Рятувальники локалізували пожежі, однак через загрозу повторного обстрілу призупинили роботи», — повідомили у Державній службі України з надзвичайних ситуацій.

За попередньою інформацією, внаслідок нічної атаки у Слов’янську ніхто не постраждав.

Росія вдарила фугасними авіабомбами по Слов’янську: пошкоджено 22 будинки, - ФОТО, фото-1
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#Донеччина #окупанти #обстріл #наслідки #Словʼянськ #пожежі
Ольга Романова
редактор
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