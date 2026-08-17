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  • У Донецьку після атаки БпЛА повністю згорів ТЦ «Галактика»: він став вже третім спаленим торгівельним центром на окупованій Донеччині, - ФОТО
Ольга Романова
редактор
11:56, 17 серпня
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У Донецьку після атаки БпЛА повністю згорів ТЦ «Галактика»: він став вже третім спаленим торгівельним центром на окупованій Донеччині, - ФОТО

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У Донецьку після атаки БпЛА повністю згорів ТЦ «Галактика»: він став вже третім спаленим торгівельним центром на окупованій Донеччині, - ФОТО

У тимчасово окупованому Донецьку після атаки безпілотника сталася масштабна пожежа в торгівельному центрі «Галактика» поблизу залізничного вокзалу.

Як повідомили в окупаційному «МНС», займання розпочалося 15 серпня о 22:32 після атаки БпЛА. Вогонь охопив усі 14 тисяч квадратних метрів будівлі.

У Донецьку після атаки БпЛА повністю згорів ТЦ «Галактика»: він став вже третім спаленим торгівельним центром на окупованій Донеччині, - ФОТО, фото-1

«Пожежа охопила всі 14 000 квадратних метрів будівлі», — повідомили в «МНС».

У Донецьку після атаки БпЛА повністю згорів ТЦ «Галактика»: він став вже третім спаленим торгівельним центром на окупованій Донеччині, - ФОТО, фото-2

За заявами окупаційних служб, унаслідок пожежі ніхто не постраждав. До ліквідації займання залучили 116 співробітників «МНС» та 26 одиниць техніки.



Пожежа у ТЦ "Галактика"  вже не перша, що спіткала захоплений окупантами колищній "Епіцентр".   У тимчасово окупованому Єнакієвому Донецької області внаслідок атаки безпілотників у ніч проти 14 серпня ьакож сталася пожежа в торгівельному центрі «Галактика».

Тоді вогнем був вщент знищений торговельний центр площею близько 8 150 квадратних метрів. Раніше у цій будівлі працював ТЦ «Епіцентр».

У ніч проти 10 серпня в тимчасово окупованій Макіївці сталася масштабна пожежа в торговельному центрі «Галактика», який також працював у будівлі колишнього гіпермаркету «Епіцентр». Торговельний центр майже повністю вигорів.

Цей матеріал став можливим за підтримки програми “Голоси України”/SAFE, що координується Європейським центром свободи преси та медіа спільно з Лабораторією журналістики суспільного інтересу. “Голоси України”/SAFE реалізується в рамках ініціативи Ганни Арендт за підтримки Федерального міністерства закордонних справ Німеччини. Програма не впливає на редакційну політику, а даний матеріал містить виключно погляди та інформацію, отриману редакцією.

Роман Лазоренко

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#Донецьк #пожежа #ТЦГалактика
Ольга Романова
редактор
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