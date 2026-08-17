У Донецьку після атаки БпЛА повністю згорів ТЦ «Галактика»: він став вже третім спаленим торгівельним центром на окупованій Донеччині, - ФОТО

У тимчасово окупованому Донецьку після атаки безпілотника сталася масштабна пожежа в торгівельному центрі «Галактика» поблизу залізничного вокзалу.

Як повідомили в окупаційному «МНС», займання розпочалося 15 серпня о 22:32 після атаки БпЛА. Вогонь охопив усі 14 тисяч квадратних метрів будівлі.

«Пожежа охопила всі 14 000 квадратних метрів будівлі», — повідомили в «МНС».

За заявами окупаційних служб, унаслідок пожежі ніхто не постраждав. До ліквідації займання залучили 116 співробітників «МНС» та 26 одиниць техніки.







Пожежа у ТЦ "Галактика" вже не перша, що спіткала захоплений окупантами колищній "Епіцентр". У тимчасово окупованому Єнакієвому Донецької області внаслідок атаки безпілотників у ніч проти 14 серпня ьакож сталася пожежа в торгівельному центрі «Галактика».

Тоді вогнем був вщент знищений торговельний центр площею близько 8 150 квадратних метрів. Раніше у цій будівлі працював ТЦ «Епіцентр».

У ніч проти 10 серпня в тимчасово окупованій Макіївці сталася масштабна пожежа в торговельному центрі «Галактика», який також працював у будівлі колишнього гіпермаркету «Епіцентр». Торговельний центр майже повністю вигорів.

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Роман Лазоренко