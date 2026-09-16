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  • На Донеччині Сили оборони ліквідували російського генерала Груніса, який доповідав Путіну про повне "захоплення" Костянтинівки
Ольга Романова
редактор
10:54, Сьогодні
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На Донеччині Сили оборони ліквідували російського генерала Груніса, який доповідав Путіну про повне "захоплення" Костянтинівки

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На Донеччині Сили оборони ліквідували російського генерала Груніса, який доповідав Путіну про повне "захоплення" Костянтинівки

Сили оборони України ліквідували генерал-майора російської армії Антона Груніса, який у липні доповідав Володимиру Путіну про нібито повне "захоплення Костянтинівки" на Донеччині. 

Про це повідомив командувач Сил безпілотних систем Роберт "Мадяр" Бровді.

Операцію провели військовослужбовці 427-го окремого полку СБС "Рарог". 

"Як людина з угорським прізвищем, народжена в Україні, та воююча з Птахами за Неньку, доповідаю голосом через рота: генерала Груніса "нагородним" відділом відплати Птахів СБС ліквідовано 12 вересня 2026 року у нічному лігві на ТОТ Донецької області", – написав Бровді.

Він також назвав Груніса сьомим підтвердженим російським воєначальником рівня командира бригади, дивізії або армії, ліквідованим підрозділами СБС.

Раніше про загибель Груніса повідомило російські пропагандистські канали, однак точні обставини, дата та місце його загибелі не розголошувалися.

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#Донеччина #ЗСУ #Мадяр #Груніс #ліквідація
Ольга Романова
редактор
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