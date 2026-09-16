На Донеччині за добу окупанти 23 рази обстріляли населені пункти: дві людини загинули та ще одну поранено

За 15 вересня росіяни вбили 2 жителів Донеччини: у Слов'янську. Ще 1 людина в області за добу дістала поранення.

Всього за добу росіяни 23 рази обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 711 людей, у тому числі 49 дітей, повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

Покровський район. У Білозерському зруйновано багатоповерхівку.



Краматорський район. У Слов'янську 2 людини загинули і 1 поранена, пошкоджено 5 приватних будинків і 2 господарчі споруди. У Краматорську пошкоджено багатоповерхівку, у Біленькому пошкоджено 10 приватних будинків. У Золотих Прудах Олександрівської громади пошкоджено адмінбудівлю; у Петрівці зруйновано приватний будинок, пошкоджено 4 господарчі споруди та автівку. У Новодонецькому пошкоджено 44 багатоповерхівки; в Іверському пошкоджено 13 приватних будинків; у Шостаківці пошкоджено виробниче приміщення і 2 склади.