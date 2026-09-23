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За добу захисники України знищили 1560 російських окупантів
За минулу добу Сили оборони ліквідували ще 1 560 російських окупантів.
Загалом від початку повномасштабного вторгнення Росія втратила в Україні близько 1 522 440 військових. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 23.09.26 склали:
- особового складу – близько 1 522 440 (+1 560) осіб / persons
- танків – 12 367 (+3) од.
- бойових броньованих машин – 25 387 (+13) од.
- артилерійських систем – 50 216 (+32) од.
- РСЗВ – 2 152 (+1) од.
- засоби ППО – 1 665 (+2) од.
- літаків – 442 (+0) од.
- гелікоптерів – 356 (+0) од.
- наземних робототехнічних комплексів – 2 723 (+3) од.
- БПЛА оперативно–тактичного рівня – 530 560 (+1 426) од.
- крилаті ракети – 5 111 (+0) од.
- кораблі / катери – 35 (+0) од.
- підводні човни – 2 (+0) од.
- автомобільна техніка та автоцистерни – 152 553 (+380) од.
- спеціальна техніка – 4 737 (+4) од.
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