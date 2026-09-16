Ситуація на фронті на ранок 16 вересня: протягом доби відбулося 278 бойових зіткнень
Протягом минулої доби на фронті відбулося 278 бойових зіткнень.
Понад 60 разів російські загарбники намагалися прорвати оборону на Покровському та Костянтинівському напрямку. Повідомляє Генштаб ЗСУ.
На Північно-Слобожанському і Курському напрямках минулої доби наші захисники зупинили три ворожі штурми в районах Бачівська, Коренька та Гірок.
На Південно-Слобожанському напрямкуукраїнські підрозділи відбили 17 атак противника. Загарбники намагалися просунутися в районах Лимана, Приліпки, Стариці та Ізбицького, а також у напрямках Малої Вовчої та Волохівки.
На Куп'янському напрямкуворог тричі атакував у районах Ківшарівки та Табаївки.
Спроби вклинитися в нашу оборону відбито на Лиманському напрямку, де окупанти вісім разів атакували в районах Лимана, Ставків та Діброви, а також у напрямках Новоселівки та Дробишевого.
На Слов'янському напрямкупротивник здійснив сім штурмових дій у районах Озерного та Кривої Луки, а також у напрямку Миколаївки.
На Краматорському напрямкуокупанти один раз атакували у напрямку населеного пункту Юрківка.
На Костянтинівському напрямкузафіксовано 18 атак. Загарбники вели штурмові дії в районах Костянтинівки та Іллінівки, а також у напрямках Осикового, Миколайпілля, Новогригорівки та Довгої Балки.
Найбільшу кількість штурмових дій зафіксовано на Покровському напрямку, де наші захисники зупинили 43 атаки. Ворог виявляв активність у районах Білицького, Сергіївки, Удачного та Молодецького, а також здійснював штурми у напрямках Софіївки, Приюту, Кучерового Яру, Вільного, Нового Шахового, Степів, Ганнівки, Нового Донбасу, Добропілля, Водянського, Красноподілля, Новофедорівки та Василівки.
На Олександрівському напрямкузагарбники здійснили дві атаки у напрямках населених пунктів Тернове та Вербове.
На Гуляйпільському напрямкуворог здійснив десять спроб просунутися в районі Гіркого, а також у напрямках Косівцевого, Різдвянки та Чарівного.
На Оріхівському напрямкунаші захисники зупинили одну спробу противника просунутися вперед у напрямку Зарічного.
На Придніпровському напрямкуминулої доби ворог штурмових дій не проводив.
На Волинському та Поліському напрямкахознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.