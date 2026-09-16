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За добу захисники України знищили 1530 російських окупантів
За минулу добу Сили оборони ліквідували 1530 російських окупантів.
Загалом від початку повномасштабного вторгнення Росія втратила в Україні близько 1 511 530 військових. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 16.09.26 склали:
- особового складу – близько 1 511 530 (+1 530) осіб
- танків – 12 345 (+0) од.
- бойових броньованих машин – 25 339 (+5) од.
- артилерійських систем – 49 820 (+27) од.
- РСЗВ – 2 132 (+1) од.
- засоби ППО – 1 642 (+4) од.
- літаків – 442 (+0) од.
- гелікоптерів – 356 (+0) од.
- наземних робототехнічних комплексів – 2 630 (+4) од.
- БПЛА оперативно–тактичного рівня – 519 069 (+789) од.
- крилаті ракети – 5 111 (+0) од.
- кораблі / катери – 35 (+0) од.
- підводні човни – 2 (+0) од.
- автомобільна техніка та автоцистерни – 149 557 (+374) од.
- спеціальна техніка – 4 692 (+2) од.
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