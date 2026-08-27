Росія скинула на Краматорськ сім авіабомб: пошкоджені 16 багатоповерхівок, є поранені, - ФОТО

У ніч проти 28 серпня російські війська завдали чергового удару по Краматорську. Окупанти скинули сім авіаційних бомб на житлову забудову міста.

Унаслідок атаки двоє людей отримали поранення. Також пошкоджені 16 багатоквартирних будинків та інші об’єкти цивільної інфраструктури. Через обстріл у кількох місцях виникли пожежі, повідомляє ДСНС України.

Особливо складною була ситуація в одній із п’ятиповерхівок — через руйнування сходової клітки четверо мешканців опинилися заблокованими у квартирах на четвертому та п’ятому поверхах.

Рятувальники провели аварійно-рятувальні роботи, розібрали близько 150 кілограмів будівельних конструкцій та допомогли людям безпечно залишити небезпечну зону.

«Через руйнування сходової клітки в одній із п’ятиповерхівок чотири людини опинилися заблокованими у квартирах. Надзвичайники розібрали конструкції та допомогли мешканцям евакуюватися», — повідомили рятувальники.

Крім того, бійці ДСНС ліквідували пожежу в квартирі іншого п’ятиповерхового будинку, яка виникла внаслідок ворожої атаки. Російські війська продовжують регулярно обстрілювати Краматорськ, завдаючи ударів по цивільній інфраструктурі та житлових кварталах міста.