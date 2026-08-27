Українська авіація ракетами уразила командні пункти російськой армії у Донецьку

Авіація Повітряних сил ЗС України 26 серпня ракетами уразила командні пункти російської армії у тимчасово окупованому Донецьку.

За даними українського командування, ціллю ударів були основний і запасний командні пункти противника, який діє на цьому напрямку. Про це повідомили у Генштабі ЗСУ.

Російська армія неодноразово використовувала подібні об’єкти на окупованих територіях для власних потреб через їхню велику площу та наявність захищених підземних приміщень.

Військові не розкривають, який саме тип ракет застосували українські бойові літаки під час цього удару.

Ракети напередодні ввечері влучили ймовірно у паркінг недобудованого житлового комплексу та будівлі колишнього науково-дослідного інституту УкрДержНДІпластмас.





