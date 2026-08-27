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  • Зіграємо з «Реалом» та «Інтером»: став відомий повний список суперників «Шахтаря» у Лізі чемпіонів
Ольга Романова
редактор
20:00, Сьогодні
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Зіграємо з «Реалом» та «Інтером»: став відомий повний список суперників «Шахтаря» у Лізі чемпіонів

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Зіграємо з «Реалом» та «Інтером»: став відомий повний список суперників «Шахтаря» у Лізі чемпіонів

Сьогодні, 27 серпня, у Монако відбулося жеребкування групового етапу Ліги чемпіонів.

Усі команди було розподілено на чотири кошики на основі клубного рейтингу. Кожен клуб проведе по два матчі з представниками кожного кошика — один удома й один на виїзді.

Суперники «Шахтаря» у Лізі чемпіонів 2026/27:

1) «Реал» (Мадрид) (вдома)

2) «Інтер» (Мілан) (на виїзді)

3) «Спортинг» (вдома)

4) ПСВ (на виїзді)

5) «Фенербахче» (вдома)

6) РБ Лейпциг (на виїзді)

7) АЕК Афіни (вдома)

8) «Слован» Братислава (на виїзді)

Нагадаємо, за форматом турніру «Шахтар» проведе по матчу з кожним із суперників – 4 гри вдома та 4 на виїзді. Розклад стане відомий за кілька днів, тоді ж буде опубліковано календар ігор «гірників».

Поєдинки 1-го туру Ліги чемпіонів УЄФА відбудуться 8–10 вересня. Завершиться основний етап 27 січня 2027 року. Нагадаємо, що свої домашні матчі в ЛЧ «гірники» проводитимуть на стадіоні «Стемфорд Брідж» у Лондоні.

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#Шахтар #Лігачемпіонів #жеребкування
Ольга Романова
редактор
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